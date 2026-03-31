Treinta y cinco familias de los Montes de María en Sucre que integran la Asociación Campesina Asocampaz, y que son víctimas del conflicto recibieron 144 hectáreas de tierra del predio La Sirena, en la zona rural del municipio de Ovejas.

Lea más: En Sucre intensifican acciones para proteger la salud en Semana Santa

Con esta entrega, dice la ANT, estas familias que llevaban muchos años de lucha para acceder a un suelo propio, avanzan hacia la garantía de su sostenibilidad alimentaria y económica.

Cortesía ANT

La finca La Sirena, en zona rural de Ovejas, cuenta con un componente de reserva agroforestal y está situada en el área de recarga del acuífero de la región, lo que ofrece condiciones favorables para el desarrollo y la consolidación de sus iniciativas productivas y comerciales.

Ver más: Incautan más de 1.900 botellas de licor de contrabando en vías de Sucre

Carlos Zabaleta, integrante y representante legal de Asocampaz, le agradeció al presidente Gustavo Petro y al director de la ANT, Felipe Harman por este logro.

“Siempre mantuvimos la esperanza de que este día iba a llegar. Por eso quiero decirle al campesinado sucreño que la reforma agraria ha transformado el campo y a las familias que se dedican a trabajarlo. Sí se puede, porque el Gobierno del Cambio está haciendo que la reforma agraria avance”, anotó Zabaleta.

Cortesía ANT

Lea también: La alcaldía de Sincelejo empezó a tapar más de 30 huecos en la Calle Nariño

Por su parte, Kely Aguilera, líder de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Noroccidente de la ANT, destacó que este logro reconoce la lucha de los integrantes de Asocampaz que durante años reclamaron al Estado colombiano el restablecimiento de sus derechos.

“Estamos muy emocionados de entregar estas 144 hectáreas de tierra a los miembros de la asociación Asocampaz, porque ha sido un proceso de lucha de muchos años. Hoy, honramos la palabra y entregamos a estas 35 familias este predio para el desarrollo de sus propuestas productivas”.

Además: En Coveñas, frente al Mar Caribe, juraron bandera 91 nuevos miembros de la Armada Nacional

A la fecha la Agencia Nacional de Tierras ha entregado en Sucre más de 10.000 hectáreas a asociaciones campesinas, comunidades étnicas y firmantes de paz, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria. En Ovejas han entregado cuatro predios.