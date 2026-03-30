En un puesto de control ubicado en la vía Puerta de Hierro- Magangué, a la altura del kilómetro 37, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Sucre se incautaron de un cargamento de licor de contrabando.

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De acuerdo con un reporte oficial, las 1.998 unidades de licor marca 3/15 de diferentes presentaciones, eran transportadas en un camión y tras su incautación quedaron a órdenes de la Subsecretaría Tributaria de la gobernación de Sucre donde adelantarán el proceso sancionatorio administrativo para determinar la legalidad o ilegalidad de la mercancía.

El logro significativo para las finanzas de Sucre se produjo gracias al trabajo articulado entre el Grupo Anticontrabando de Sucre y la Policía de Tránsito y Transporte que adelantan operativos en puestos de control en el territorio sucreño para contrarrestar el contrabando.

“Desde la gobernación de Sucre reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los controles en las vías del departamento y destacamos el trabajo articulado interinstitucional, fundamental para combatir el contrabando, proteger la salud pública y salvaguardar los recursos que se destinan a inversión social en el territorio sucreño”, informó el gobierno que lidera y representa Lucy García Montes a través de un comunicado de prensa.