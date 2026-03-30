La gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud departamental y el subprograma de Salud Ambiental en coordinación con las alcaldías de Coveñas y Tolú, ejecutan acciones tendientes a fortalecer las capacidades institucionales y evitar a la ocurrencia de eventos de interés en salud pública en el Golfo de Morrosquillo en esta temporada turística de Semana Santa.

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Su intervención se deriva teniendo en cuenta que en los dos municipios antes mencionados históricamente se han presentado casos de intoxicación por alimentos y bebidas que se comercializan en el sector turístico.

gobernación de Sucre/Cortesía

Luis Fernando Pérez Monterrosa, referente departamental del subprograma de Salud Ambiental en la Secretaría de Salud, dijo que el objetivo de las visitas de Inspección Vigilancia y Control (IVC) Sanitario es prevenir, capacitar al personal de los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas, verificar la legalidad y fechas de vencimiento de licores en jornadas nocturnas y asistencia técnica, entre otros que contribuyan a proteger a todos los visitantes que llegan a las playas del Golfo.

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Martha Sofía Díaz Guerrero, empleada de una heladería en el municipio de Coveñas, manifestó que gracias a la capacitación aprendió técnicas de cuidado de utensilios de cocina y manipulación de alimentos.

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Finalmente las autoridades recomiendan: lavarse las manos antes de preparar alimentos y a menudo durante la preparación; lavarse las manos después de ir al baño; lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos; proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, mascotas y de otros animales (guarde los alimentos en recipientes cerrados); separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para comer; use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos o tablas de cortar, para manipular carne, pollo y pescado y otros alimentos crudos; conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos; cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado; hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que ellos alcanzaron 70°C (158°F). Para carnes rojas y pollos cuide que los jugos sean claros y no rosados; recaliente completamente la comida cocinada; no deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas y refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados; los perecibles (preferiblemente bajo los 5°C (41°F)) y no guarde comida mucho tiempo, aunque sea en el congelador.