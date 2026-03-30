Migración Colombia informó este lunes en un comunicado que impidió la salida del país en 2025 de 141 menores de edad porque no se cumplían los requisitos.

Lea más: Fuerza Pública intensifica operativo para dar con el paradero de ‘Iván Mordisco’

“Las normas para la salida del país de niños, niñas y adolescentes buscan protegerlos de riesgos como la trata de personas o situaciones que puedan afectar sus derechos. En cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Migración Colombia exige permisos claros cuando viajan sin uno o ambos padres. Si estos documentos no están en regla, no se autoriza la salida del país”, indicó la entidad.

Durante el año pasado, precisó, se detectaron 141 casos de niñas, niños y adolescentes en los controles migratorios, como parte de las acciones institucionales orientadas a prevenir riesgos y garantizar sus derechos.

Ver más: “Hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá”: fiscal Camargo tras hallazgos en archivos decomisados

Y en lo corrido de 2026, ya se registran cerca de 30 casos en los que se les ha impedido la salida del país por diferentes causales, señaló el organismo migratorio.

“Estas cifras reflejan un comportamiento sostenido, tras el máximo histórico de 299 casos registrados en 2024, lo que evidencia el fortalecimiento de los controles y los mecanismos de verificación en los puntos de ingreso y salida del país. El principal motivo de detección corresponde a menores de edad no acompañados que no cumplen con los requisitos de viaje, situación que representa el 39 % de los casos. En el 11 % de los casos, la detección se produjo tras la captura de uno de los padres, mientras que la falsedad en permisos de salida y en documentos representó, cada una, el 4 %”, se lee.

Lea también: Chats revelan planeación de asesinatos y reclutamiento por alias Calarcá durante negociaciones de paz

Explica Migración que el principal aspecto a considerar es cuando un niño, niña o adolescente viaja sin uno de sus padres es descargar el formato de permiso en la página web de Migración Colombia y contar con la firma del padre que no viaja, o de ambos padres si el niño, niña o adolescente viaja solo o con un tercero.

Y también es clave preparar con tiempo los documentos, asegurarse de que el permiso esté correctamente diligenciado y llevar el registro civil del menor de edad, ya sea en copia física o digital.

Además: El papa León XIV nombra al nuncio en Colombia Paolo Rudelli como nuevo sustituto para Asuntos de la Secretaría de Estado del Vaticano