Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en una rueda de prensa realizada este domingo 29 de marzo, dio más detalles del caso del ‘paseo millonario’ a Daniela Ospina, ocurrido el pasado 22 de febrero luego de que la mujer saliera de una discoteca en Chapinero.

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El mandatario explicó que de los dos capturados, Diego Armando, conocido bajo el alias de Pachanga, cumplía casa por cárcel cuando presuntamente participó y ejecutó el secuestro, además del robo a Ospina.

´Pachanga’, según detalló Galán, ya había sido condenado por hurto y porte ilegal de armas, pagando una condena de tres años en Bogotá. Hace un año salió de prisión y seguía bajo la medida de casa por cárcel para cumplir la pena.

También se explicó en la rueda de prensa que alias Pachanga era el cabecilla de la banda y fue uno de los hombres que subió al taxi en el que viajaba Ospina. De acuerdo con Galán, el hombre era “conductor de día y ladrón de noche”.

El otro capturado por el caso es Juan Pablo Gómez Cardozo, conocido con el alias de Pablito, de quien se informó que había salido de prisión hace solo seis meses. Ahora es acusado de conducir el taxi que fue abordado por Diana Ospina al salir de la discoteca Theatron la noche de los hechos.

“Cumplía el rol de perfilador, de identificar a las víctimas y de iniciar el acto delincuencial en llave con sus cómplices”, dijo el alcalde de la capital de la República.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que estos hombres cambiaron al menos cuatro veces de casa, borraron sus redes sociales y hasta hacían uso de líneas telefónicas internacionales para evitar ser detenidos.

“Se trata de dos hermanos, Diego Armando y Juan Pablo Gómez Cardozo”, explicó el alcalde @CarlosFGalan.



“Diego, alias ‘Pachanga’, estaba en detención domiciliaria por hurto y porte ilegal de armas. Juan Pablo, alias ‘Pablito’, había salido de la cárcel hace seis meses y conducía… pic.twitter.com/glYBqRtYGx — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 30, 2026

El taxi usado en el caso de Ospina es del mismo dueño en el crimen de del profesor Neill Cubides

El alcalde Carlos Fernando Galán también dio otro detalle importante sobre el caso de Daniela Ospina.

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“El propietario del taxi utilizado en el secuestro de Diana Ospina y el propietario en el secuestro y asesinato de Neill Cubides es el mismo. Eso hace parte de la investigación y esperamos que llegue a una consecuencia legal”, apuntó.

“El objetivo que tenemos es llegar a todos los responsables. No solamente estas cuatro personas (que se ven en los videos), que aquí tenemos a dos, sino también a aquellos que hacen parte de la estructura criminal, que prestaron el vehículo y la vivienda”, añadió.

En el caso de Cubides, por el cual están capturados Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, ‘Chirry’; y Sergio David Vásquez Rivera, ‘Pipo’, se trató de un secuestro, hurto y posterior asesinato, ocurrio en el mes de enero de este año

Cubides era profesor de la Universidad Externado de Colombia. El crimen generó una fuerte indignación en la capital.