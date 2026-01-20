En las últimas horas fue reportado el homicidio bajo la modalidad de sicariato de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jorge Eliecer Sierra Vanegas, de 34 años, quien era conocido cariñosamente como Jorgito.

El atentado se registró en la madrugada de este martes, sobre la carrera 6 con calle 22ª, jurisdicción del barrio 7 de agosto.

La información preliminar da cuenta que, hasta el lugar llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta e interceptaron al mencionado, que caminaba rumbo a su lugar de residencia.

Se conoció que el parrillero sacó un arma de fuego tras acercarse y le disparó en repetidas oportunidades, a la altura de la cabeza y el tórax. Impactos que le causaron la muerte en el acto.

Los pistoleros una vez lograron su objetivo, huyeron con rumbo desconocido, mientras el cuerpo de Sierra Vanegas quedó en el pavimento.

El sonido de las detonaciones despertó a los residentes del sector que al toparse con la escena dieron aviso a patrullas de la Policía que llegaron al lugar y lo acordonaron.

Posteriormente, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a Medicina Legal. De igual manera, los investigadores adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio.