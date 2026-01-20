Un fuerte accidente de tránsito cobró la vida de una persona de sexo masculino y dejó en estado de gravedad a otra en carreteras del departamento de La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades como Fredy Romero González, de 32 años de edad, quien pertenecía a la etnia indígena wayuu y trabajaba como contratista en el Cerrejón.

El siniestro vial se registró en la noche de este lunes, en la vía que comunica a la cabecera municipal de Albania con el corregimiento de Cuestecita, en la entrada del barrio Ciudad Albania.

Según la información preliminar, el nativo se movilizaba en una motocicleta cuando chocó violenta mente contra la parte delantera lateral de un vehículo particular tipo automóvil. Impacto que lo dejó tendido en medio de la carretera.

Transeúntes que pasaban por el lugar intentaron auxiliarlo, sin embargo, se percataron que ya no tenía signos vitales. Versión que confirmaron los paramédicos que trasladaron a la sala de urgencias del hospital San Rafael de Albania, a la otra persona implicada en el accidente.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito Municipal realizaron la inspección judicial.

Comunidad protestó

Desde tempranas horas de este martes, la comunidad del barrio Ciudad de Albania, donde se registró el accidente de tránsito que dejó el resultado antes mencionado, protestaron mediante un bloqueo de la vía para exigirles a las autoridades la instalación de reductores de velocidad, ante la alta accidentalidad en este tramo vial.

Pasado el mediodía, la vía fue habilitada tras el acuerdo de la comunidad con el secretario de Movilidad y Gobierno.