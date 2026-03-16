En un recorrido por el sur del departamento, el gobernador Jairo Aguilar Deluque lideró la entrega de obras de mantenimiento y adecuación de cuatro escenarios deportivos, espacios que hoy vuelven a abrir sus puertas para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

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El burgomaestre manifestó que, “estamos entregando escenarios deportivos recuperados para que los jóvenes del departamento tengan espacios adecuados para entrenar y aprovechar su tiempo libre. Esta inversión se realiza con recursos propios de la Gobernación y hace parte de un proyecto que permitirá intervenir más de doce escenarios en distintos municipios de La Guajira”.

Las intervenciones se realizaron en los municipios de La Jagua del Pilar, en la Cancha Cubierta del barrio San Benito; Urumita, en la cancha José Elías del Hierro; Villanueva, en el Parque Las Dinastías; y San Juan del Cesar, en el Parque Echeverry, como parte del proyecto de mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en municipios del departamento de La Guajira, una iniciativa liderada por la Gobernación a través de la Secretaría de Obras Departamental.

Durante la jornada, el mandatario departamental estuvo acompañado por autoridades locales y la comunidad. En Villanueva, el recorrido se realizó junto a la alcaldesa Cielo Peñaloza, mientras que en San Juan del Cesar participó el alcalde Cubita Enrique Camilo Urbina, quienes destacaron la importancia de seguir trabajando de manera articulada por el bienestar de la juventud y el fortalecimiento del deporte en el departamento.

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Las obras hacen parte de un proyecto que busca fortalecer y recuperar la infraestructura deportiva en distintos municipios del departamento, ofreciendo espacios seguros, funcionales y adecuados para la práctica deportiva, la recreación y la integración social.

Con una inversión superior a $3 mil millones, el proyecto contempla la intervención de escenarios en municipios como La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Albania, Riohacha, Uribia, Manaure, Dibulla y Maicao, beneficiando potencialmente a más de 270.000 jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para el desarrollo personal, la convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre.

Los trabajos realizados incluyen reparación de estructuras, pintura de graderías y superficies de juego, instalación de mallas y equipamiento deportivo, adecuaciones en mampostería y concreto, así como la instalación de sistemas eléctricos y luminarias LED, garantizando escenarios más seguros y funcionales para la comunidad.

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Durante las entregas, realizadas en presencia de la comunidad se hicieron saques de honor junto a jóvenes deportistas que diariamente utilizan estos espacios para entrenar, compartir y forjar sus talentos.