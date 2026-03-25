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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Tras el desarrollo de 265 audiencias se lograron concretar acuerdos de pago por más de $16.000 millones entre EPS e IPS de los departamentos del Cesar y La Guajira que tienen el propósito de sanear cartera y fortalecer la atención a los usuarios.

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Durante la jornada, llevada a cabo en Valledupar del 9 al 13 de marzo, se desarrollaron 204 presenciales audiencias y 61 virtuales, que dejaron 21 acuerdos: cerca de $7.900 millones para la red pública y $8.700 millones para la red privada.

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Esto durante una ‘Jornada de Conciliación Extrajudicial en Derecho’ realizado por la Superintendencia Nacional de Salud.

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“Entre los hospitales públicos, la ESE Hospital San José de Maicao concentró la mayor cuantía, con $7.900 millones en tres acuerdos suscritos con Dusakawi EPSI, Famisanar y Cajacopi (hoy Proteger EPS)”, informó la Supersalud a través de un comunicado.

Por su parte, en la red privada, las mayores conciliaciones correspondieron a la Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, con $1.888 millones, y a la Fundación Cardiovascular de Colombia, con $1.481 millones, cada una con un acuerdo.

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“Estas jornadas ratifican el compromiso de la Supersalud con el flujo oportuno de recursos, la estabilidad financiera de los prestadores y el fortalecimiento del sistema de salud en defensa de este derecho fundamental”, cerraron.