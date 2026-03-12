En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento, la Policía Nacional desarrolló una jornada de difusión del volante informativo del cartel de ‘Los Más Buscados’ en diferentes sectores de La Guajira.

Durante esta actividad, uniformados dieron a conocer a la comunidad los rostros y retratos de varias personas que son requeridas por la justicia por la presunta comisión de diferentes delitos. El objetivo principal de esta estrategia es sensibilizar a la ciudadanía e invitarla a que, en caso de contar con información que permita la ubicación de estas personas, la suministre de manera oportuna a las autoridades.

Asimismo, durante la jornada se informó a los ciudadanos que existe recompensa por información valiosa y oportuna que contribuya a la captura de estos individuos, garantizando absoluta reserva para quienes colaboren con las autoridades.

Los uniformados también aprovecharon el espacio para entregar a la comunidad el número de la zona de atención policial, con el fin de facilitar la comunicación directa con la institución y fortalecer los canales de denuncia.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, destacó la importancia del trabajo articulado entre la institución y la ciudadanía para combatir el delito en el territorio.

“Estas jornadas de difusión del cartel de los más buscados buscan que la comunidad conozca quiénes son las personas requeridas por la justicia y que, a través de la información que puedan aportar, podamos avanzar en su ubicación y captura. Invitamos a todos los ciudadanos a confiar en la Policía Nacional y a suministrar información de manera segura; su colaboración es fundamental para seguir construyendo un departamento más seguro”.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando estrategias preventivas y operativas que permitan reducir los delitos y fortalecer la convivencia pacífica en el departamento de La Guajira, recordando a la ciudadanía que cualquier información puede ser reportada a través de las líneas institucionales o ante la patrulla del cuadrante más cercano.