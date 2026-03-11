Un hombre y una mujer resultaron heridos en atentados a bala perpetrados en aparentes hechos aislados en el perímetro urbano de Riohacha.

Lea más: Capacitan a pequeños comerciantes de zonas turísticas en el área rural de Riohacha

Uno de los lesionados fue identificado por las autoridades como Rosa María Sarmiento Guerra, de 32 años de edad.

Según la información preliminar, la mencionada se encontraba en el restaurante Wayuu Chiken, cuando llegaron desconocidos, dispararon contra la fachada del establecimiento y huyeron del lugar. Uno de los proyectiles le impactó en la pantorrilla de la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladada a la sala de urgencias de la clínica Clínivida, donde los galenos en turno indicaron que tenía heridas de entrada y salida, pero que no revestía gravedad.

Por otro lado, en la calle 14B con carrera 15, en el establecimiento comercial Pollo Árabe, frente al parque Simón Bolívar, llegó un individuo que con un arma de fuego disparó contra la edificación y un empleado del restaurante identificado como Edward José Escobar Fernández, de 26 años, quien fue trasladado a la sala de urgencias de la clínica Renacer, debido a que fue impactado por balazos en su pierna y pie izquierdo, las heridas no fueron de gravedad según reveló el personal médico.

Ver más: Foro en Riohacha resaltará el papel de las mujeres Wayuu en las economías culturales de La Guajira

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Nacional, para realizar los actos urgentes y adelantar las investigaciones en coordinación con agentes de la Sijín y Sipol, para tratar de establecer los móviles de los ataques.