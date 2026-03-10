En el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales y comunitarias anunciaron la realización del foro “La mujer Wayuu y las economías culturales de La Guajira”, un espacio que busca destacar el liderazgo femenino indígena y su papel en la defensa del territorio y el fortalecimiento de las tradiciones culturales.

El encuentro se llevará a cabo el 25 de marzo de 2026, entre las 5:00 p.m. y 7:00 p.m., en el auditorio de Comfaguajira, en Riohacha. La actividad es organizada por la Asociación Integral Tekia, Kattoui Waya y JCI Wayma.

De acuerdo con los organizadores, el foro busca ofrecer una reflexión sobre la conmemoración del 8 de marzo desde la perspectiva de las comunidades indígenas, resaltando la autonomía territorial que ejercen las mujeres Wayuu y el papel que desempeñan en la preservación de los saberes ancestrales y las economías culturales que sostienen el tejido social en La Guajira.

El evento contará con la participación de varias lideresas y expertas que compartirán sus experiencias y visiones sobre el desarrollo comunitario. Entre ellas se encuentra Dayana Hernández, líder Wayuu del eiruku Ipuana, reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres rurales y por impulsar procesos sociales en la comunidad de Aremasain a través del tejido ancestral como herramienta cultural, política y económica.

También participará Kelmis González, docente y referente académico en la pedagogía de la Madre Tierra, quien ha trabajado en la integración de la educación formal con los conocimientos tradicionales de la cultura Apalanchi, vinculada a las comunidades Wayuu del mar.

A su vez, intervendrá Aleida Tiller, socióloga con experiencia en procesos comunitarios y consultas previas en territorios indígenas, así como en el diseño de proyectos productivos para fortalecer el tejido social en comunidades Wayuu, particularmente en el sector de Orotko. Actualmente adelanta estudios de maestría en Antropología Social.

El panel también contará con Yenilyn Lubo, bióloga y presidenta de JCI Wayma, quien lidera proyectos enfocados en equidad de género, participación de mujeres, empoderamiento juvenil y acciones frente a la crisis climática y la transición energética.

Durante el foro, las participantes compartirán sus perspectivas sobre las luchas históricas y actuales de las mujeres Wayuu, así como la relación entre cultura, sostenibilidad económica y defensa del territorio.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura y hace parte de la agenda #PorLaGuajira, impulsada por el colectivo Evas y Adanes, que busca fortalecer el impacto social y el liderazgo de las mujeres en el departamento.