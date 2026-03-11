Mediante la capacitación de pequeños comerciantes, el gobernador Jairo Aguilar lideró la activación de la ruta ‘Francisco el Hombre’, una estrategia que fortalece la economía popular y dinamiza la productividad para el desarrollo del área rural de Riohacha, La Guajira.

La iniciativa beneficia a 80 unidades productivas dedicadas a actividades como agroindustria, gastronomía, artesanías y turismo comunitario, distribuidas en los corregimientos de Villamarín, Cotopríx, Monguí, Tomarrazón, Matitas, Choles, Tigrera y Camarones. Dentro de este proceso se acompañan 30 restaurantes, 25 dulceras y 25 carnicerías, actores de la tradición gastronómica y productiva del territorio.

“Estamos cumpliendo con hechos. La economía popular es la base del desarrollo de nuestro territorio y fortalecer a nuestros emprendedores significa fortalecer a La Guajira”,* destacó el gobernador durante la jornada de entrega.

El proyecto se desarrolló en varias etapas que buscan consolidar el crecimiento de estos emprendimientos locales. En primer lugar, se realizó una caracterización de cada unidad productiva para identificar sus necesidades y potencialidades.

Posteriormente, los beneficiarios participaron en jornadas de capacitación lideradas por un chef capacitador e instructores, en temas fundamentales como higiene y manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, prevención de contaminación, uso adecuado de utensilios y presentación de productos. Además, se fortalecieron conocimientos en emprendimiento, productividad, legalidad y atención al cliente.

Como parte del cumplimiento de este proceso, la administración departamental realizó la entrega de insumos y herramientas que permitirán mejorar la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de los emprendedores. Entre los elementos entregados se destacan refrigeradores, neveras de exhibición, utensilios de cocina y equipos para carnicería.

Asimismo, se construyeron 13 casetas ubicadas sobre la vía de este sector de la ruta ‘Francisco el Hombre’, brindando a las dulceras y dulceros mejores condiciones para la comercialización de sus productos, con espacios adecuados que ofrecen protección frente al sol y la lluvia.

