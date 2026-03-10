Al sector Mendihuaca, sobre la Troncal que une los departamentos de Magdalena y La Guajira, ya llegaron las estructuras del puente militar que será instalado para recuperar la comunicación terrestre entre las dos poblaciones.

El puente modular y la maquinaria necesaria, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), será montado por hombres del Ejército Nacional.

La afectación de la importante vía se produjo por las intensas lluvias provocadas por los dos frentes fríos que hubo en el mes de febrero en el país y que impactaron fuertemente a la región Caribe.

Cortesía UNGRD

Simultáneamente el Instituto Nacional de Vías (Invías) adelanta las labores de demolición del puente colapsado, paso previo indispensable para avanzar con la instalación de la nueva estructura.

Este paso provisional continuará operando mientras se desarrollan las obras, con el fin de mantener la movilidad en el corredor vial. Una vez esté habilitado el puente militar de la UNGRD, el paso provisional será desmontado.