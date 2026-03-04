La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció este miércoles 4 de marzo la inversión de $1.500 millones en el Parque Nacional Natural Tayrona.

La inversión en el parque, que reabrirá este miércoles 5 de marzo, se hará para la recuperación del sendero Kogui, el mantenimiento de rutas de evacuación y la limpieza de quebradas saturadas de material vegetal, que han generado inundaciones en accesos al parque como Bahía Concha y Cabo San Juan.

Hay que recordar que parte del parque resultó afectado por los recientes frentes fríos en la región.}

El director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, se refirió al trabajo que realizará la UNGRD.

“Este resultado es fruto del trabajo coordinado entre distintas entidades, y agradecemos especialmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que desde el primer momento acudió al llamado de Parques Nacionales para evaluar la situación generada por el frente frío”, declaró.

Por su parte, Rafael Enrique Rodríguez, subdirector general de la UNGRD, explicó: “En el marco deltrabajo articulado con Parques Nacionales y l.as entidades del Gobierno nacional, anunciamos una inversión cercana a $1.500 millones para avanzar en la recuperación temprana de los senderos del Parque Nacional Natural Tayrona, especialmente del sendero Kogui. Ya realizamos una visita técnica para evaluar su estado y determinar las intervenciones necesarias. Los recursos se destinarán al banco de materiales y a las labores que se desarrollarán de manera conjunta con el equipo de Parques Nacionales y con las comunidades”.

Reapertura del Parque Tayrona

El Gobierno anunció este miércoles que reabrirá a partir del jueves el Parque Nacional Natural Tayrona, tras superar los problemas de seguridad que llevaron a su cierre el pasado 17 de febrero.

“Actuamos con decisión para garantizar que el Parque Nacional Natural Tayrona abra con seguridad, presencia institucional y respaldo a las comunidades”, expresó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, citada en un comunicado de su despacho.

El parque fue cerrado ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impedían garantizar la seguridad del área protegida.

La decisión fue adoptada tras una serie de incidentes en los accesos al parque, ubicado cerca de Santa Marta.

El pasado 11 de febrero las autoridades hicieron una operación contra ocupaciones y construcciones ilegales dentro del parque, tras la cual hubo amenazas e intimidaciones contra funcionarios a través de redes sociales y bloqueos en los accesos.

En el parque habitan pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, que consideran este territorio sagrado y con los que el Estado ha acordado tres cierres periódicos anuales para facilitar la conservación ambiental y espiritual.

El Parque Tayrona está considerado como uno de los principales patrimonios naturales de Colombia por su riqueza ambiental, cultural y espiritual y recibe diariamente más de 6.000 visitantes.