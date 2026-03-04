Como resultado de las mesas de trabajo del Gobierno Nacional con los locales, las asociaciones de prestadores de servicios, comunidades del territorio y entidades garantes, fue construida la estrategia de seguridad a implementar desde este jueves 5 de marzo en el Parque Nacional Natural Tayrona.

Le puede interesar: Gremios y entidades de Montería trabajan en la reactivación económica

La estrategia integral de acción para la recuperación de zonas afectadas del parque, garantizará la seguridad y la operación turística en los próximos 18 meses, tiempo que han denominado de intervención.

Además de los Carabineros, serán recuperadas las zonas críticas y habrá seguimiento de la comisión de delitos por parte del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef).

Vea aquí: Capturan en vías de Córdoba a una pareja con más de $430 millones en efectivo que serían para compra de votos

Todas esta acciones propenden por garantizar la protección de la vida, la seguridad de los visitantes y los guardaparques y de paso reactivar de forma ordenada el ecoturismo en esta área protegida.

Cortesía Minambiente

Luis Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dijo que “este proceso nos permitió construir una estrategia integral con diferentes entidades del Estado y con los actores del territorio para avanzar en la apertura del Parque Nacional Natural Tayrona con medidas claras de protección de la vida. Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo en este sitio de importancia mundial se desarrolle de manera responsable”.

Lea también: Del 23 al 26 de abril se realizará el Festival Pedazo de Acordeón

Dentro del Tayrona ya están 60 policías y este número podría aumentar a 80. El fuerte tendrá la capacidad de caballerizas para hacer recorridos a caballo o mula, así como la presencia de caninos antiexplosivos y antinarcóticos que reforzarán las medidas de seguridad.

Recursos económicos

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció que habrá además una inversión superior a los 1.000 millones de pesos para lograr la recuperación de áreas estratégicas que se encuentran afectadas al interior del Parque. Las zonas que serán intervenidas fueron definidas luego de un recorrido de más de cinco días en cuatro áreas críticas del parque.

Le sugerimos: Policía dio detalles de cómo fueron ocultados los $145 millones destinados a supuesta compra de votos en La Guajira

Durante el tiempo en que dure la intervención, liderada por la UNGRD, habrá zonas con acceso restringido en el parque.

Por otro lado, Parques Nacionales Naturales avanza junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y las comunidades locales en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, un proceso construido durante 18 meses que busca orientar el futuro del ecoturismo en el parque como una estrategia de conservación, desarrollo territorial y generación de oportunidades para las comunidades que requiere una inversión cercana a los $2.700 millones, para la reactivación del destino.

En otras noticias: Caen ‘Los Gatos’ en Curumaní, señalados de vender estupefacientes en la plaza de mercado

A esto se suma un proyecto aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por 5.762 millones de pesos para promocionar los Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística como destinos estratégicos de turismo de naturaleza, fortaleciendo su visibilidad, reconocimiento y presencia en los mercados nacionales e internacionales.