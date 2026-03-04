Luego del hallazgo hecho por la Policía y la posterior captura de dos hombres que portaban una fuerte suma de dinero en efectivo que sería destinada para la compra de votos en el departamento de La Guajira, la institución dio mayores detalles del hecho.

Lea también: “La muerte de las menores sería por confrontación entre estructuras criminales”: Camelo

Los uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte incautaron 145 millones de pesos en efectivo, que estaban distribuidos en sobres e iban ocultos en el vehículo.

Por este hecho, la Policía capturó a Luis Alfredo Acuña Vega, conocido con el alias de ‘el Toro’, escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, del partido Conservador, y un acompañante más.

Los hombres se movilizaban en un automóvil Toyota Corolla, que era remolcado por una grúa en la vía Distracción-Cuestecitas, en La Guajira.

Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, explicó este miércoles que los 145 millones venían distribuidos en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, oculto entre prendas de vestir y zapatos tenis.

Policía Nacional

“El dinero venía distribuido en 7 bolsas de manila. Esas bolsas de manila tenían escrito a mano datos como la persona a la que iba dirigido este dinero, el número de teléfono y el destino del municipio o corregimiento donde presuntamente debería llegar el dinero”, detalló el alto oficial.

Igualmente, agregó que en el baúl del vehículo venía propaganda política educativa a favor de un candidato del Senado Daniel Restrepo, también del Partido Conservador.

Lea también: Escolta de secretario de la Cámara quedó en libertad: juez consideró ilegal su captura

“Es importante resaltar que hemos contado con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de igual forma el área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. Los investigadores están recogiendo las evidencias y material probatorio que posteriormente nos pueda dar claridad cuál era el fin y el objetivo de este dinero”, concluyó el coronel.