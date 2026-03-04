El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró este miércoles 4 de marzo que el Grupo Gaula de la institución armada está al frente de la investigación del caso de las hermanas Hernández Noriega, Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol, de 17, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado fin de semana enterrados en un solar del barrio Maranatha, de Malambo.

La declaración del general se dio en medio de una rueda de prensa realizada en el comando de la Policía, encuentro en el que estuvo presente el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay.

Camelo confirmó la detención de Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas Hernández, junto con otro joven.

Pero además, el general aclaró que hoy se tiene bajo custodia a un menor de edad que, al parecer, sería el autor del doble homicidio.

Este menor y Taboada Olivera, según las investigaciones de las autoridades, venían siendo objeto de seguimientos en medio de la ausencia de las hermanas y porque uno de ellos, al parecer, era quien enviaba mensajes extorsivos a la madre de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol para que dieran cifras cercanas a los 5 millones de pesos por sus “liberaciones”.

Pero como si se tratara de una producción cinematográfica, de acuerdo con las versiones conocidas por este medio, a los individuos se llegó por el rastreo de un número celular.

Tras un análisis, dicho contacto dio con el paradero de uno de los sospechosos que, coincidencialmente, había resultado herido en un accidente de tránsito.

Luego, tras identificación, verificación de información y análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo que portaba el accidentado información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

“En desarrollo de labores de campo, se ubica a dos personas: un mayor de edad y un adolescente, quienes presuntamente tendrían relación con los hechos investigados. Durante las verificaciones preliminares, uno de los indiciados manifestó de manera libre y voluntaria información relevante sobre la ubicación de una de las víctimas. En garantía del debido proceso y los derechos fundamentales, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación la práctica formal de interrogatorio a indiciado. Con la información obtenida, se realizaron coordinaciones con unidades de Policía del municipio de Malambo para verificar los datos aportados”, expresó el general Camelo, en concordancia con la ubicación de los sospechosos y el sitio donde habían sido dejadas sin vida las menores.

Como ya lo había publicado EL HERALDO en primicia, las hermanas Hernández habrían llegado el Martes de Carnaval a una vivienda de Malambo en donde se llevaba a cabo una fiesta y estaban presentes supuestos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’.

Los acompañantes de las menores, afines con los miembros de la organización criminal, habrían sostenido una confrontación con uno de los participantes del evento y, al parecer, señalaron a una de las jóvenes de ser delatora de otro grupo delincuencial.

La versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades indica que las jóvenes hermanas fueron asesinadas la madrugada del Miércoles de Ceniza, luego de que se diera la orden ante el supuesto peligro que corría el sospechoso en medio de las vendettas.

En esa línea, el general Camelo manifestó que la muerte de las hermanas “estaría presuntamente relacionado con confrontaciones entre estructuras delincuenciales. Estamos verificando exactamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esta información, pero es una de las hipótesis que estamos manejando por el momento”.

Además, el jefe de la Policía afirmó que se continuaban “recolectando pruebas testimoniales” sobre el número de jóvenes que participaron en las muertes de las menores, pues se tienen indicios que al menos otros cuatro jóvenes más habrían estado en el encuentro de Malambo.

Sobre el rol de las menores dentro de una estructura criminal en específico, el comandante Camelo fue claro en afirmar que “no tenemos claro todavía el papel de las menores y pues eso nos lo dará ya más adelante nuestras investigaciones… En este momento somos claros que hay dos sujetos que se encuentran con las menores para salir a hacer una actividad, al parecer, social. Y aparte de eso sabemos también que en el lugar de los hechos había otras cuatro personas en el momento. Estamos ya verificando quiénes son, qué papel cumplía cada uno de ellos y pues las investigaciones continuarán”.