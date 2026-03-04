Un hombre y una mujer, que se transportaban en un vehículo con la suma de 434 millones de pesos en efectivo por las vías del departamento de Córdoba, fueron capturados por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

De acuerdo con el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, el hallazgo del dinero y la captura de sus tenedores se produjo en un puesto de control ubicado en la vía Planeta Rica- Montería.

Además, las informaciones preliminares dan cuenta que el dinero tenía como destino el municipio de Montelíbano, para realizar proselitismo político.

Los capturados responderán penalmente por el delito de lavado de activos.

Les incautaron no solo el dinero sino también el vehículo y dos celulares, elementos que hacen parte del proceso investigativo para determinar el origen y destinación final de dichos recursos.

Trascendió que el capturado es Misael Villarreal, exconcejal del Partido de la U en Montelíbano.

El operativo se produjo a las 2:00 de la madrugada de este miércoles 4 de marzo, a la altura del peaje El Purgatorio.