Señalados de ser los dinamizadores de la venta de estupefacientes en la plaza de mercado, del municipio de Curumaní, Cesar, la Policía Nacional capturó a ocho personas.

El procedimiento fue en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, logrando 10 diligencias de allanamiento y registro.

Cortesía

Según la Policía, durante los procedimientos fueron incautados: un revólver calibre 38, un arma traumática modificada, 825 gramos de marihuana, 500 dosis de base de coca, cuatro grameras digitales y dinero en efectivo.

Destacaron que los capturados eran conocidos como ‘Los Gatos’, entre ellos, alias ‘Rodrigo’, alias ‘Codazzi, ‘alias ‘Ender’, quienes eran requeridos por orden judicial y presuntamente encargados de distribuir el estupefacientes, no solo en los alrededores de la plaza de mercado, sino también cerca de la Casa de la Cultura y en los entornos a los planteles educativos, afectando la seguridad y convivencia ciudadana.

Cortesía

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Morales, manifestó que los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.