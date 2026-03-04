Con el propósito de analizar el impacto que dejó la emergencia climática en la economía local y articular acciones para acelerar la recuperación de la ciudad, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lideró una mesa técnica de trabajo con la Superintendencia de Sociedades, Asocapitales, la Cámara de Comercio de Montería y representantes de diferentes agremiaciones empresariales.

Durante el encuentro por la Reactivación Económica de Montería, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la situación actual de la ciudad tras las inundaciones registradas desde el pasado 1º de febrero, así como el estado del tejido empresarial, los sectores más impactados y los esfuerzos institucionales y gremiales que se adelantan para impulsar la recuperación económica y la reactivación del empleo.

En el espacio de diálogo también socializaron las acciones que viene desarrollando la administración municipal para atender la emergencia y avanzar en el Plan para Volver a la Normalidad, que incluye la recuperación de zonas afectadas, el acompañamiento a comerciantes y emprendedores y estrategias para fortalecer la actividad productiva de la ciudad.

Cortesía Alcaldía de Montería

Durante su intervención, el alcalde Hugo Kerguelén explicó las causas que originaron las inundaciones y detalló las medidas que se han implementado para mitigar la situación y evitar que eventos similares vuelvan a afectar a las comunidades.

“El 1º de febrero vivimos una situación extraordinaria que combinó varios factores: fuertes precipitaciones, el desbordamiento en distintos puntos de la margen izquierda y la acumulación de aguas que terminaron afectando barrios y sectores productivos. Desde el primer momento hemos trabajado sin descanso para evacuar las aguas, atender a las familias afectadas y empezar la recuperación de la ciudad”, señaló el mandatario.

Daños en cifras

De acuerdo con el balance presentado por la administración municipal, la emergencia ha tenido un impacto significativo en el territorio.

En la zona rural se reportan 18 corregimientos, 47 veredas y 49 vías rurales afectadas, además de 2 acueductos rurales y 2 resguardos indígenas impactados, mientras que 1.455 personas permanecieron incomunicadas en sectores como Loma Verde.

Además de 39.337 hectáreas de cultivos afectadas, junto con la movilización de 75.827 cabezas de ganado bovino y bufalino, y afectaciones a 3.661 agricultores, 4.350 avicultores y 289 pescadores.

En la zona urbana, el informe indica que 39 barrios han resultado afectados, principalmente en las comunas 1 y 2, donde también se reportan 6 comunas impactadas, un acueducto urbano afectado y dos edificios públicos con daños.

En términos generales, la emergencia ha impactado aproximadamente a 1 de cada 5 monterianos, es decir, cerca de 100.000 personas, además de afectar 61 instituciones educativas, 8 centros de salud, 59 puentes vehiculares y la vía de primer orden Montería–Arboletes. También se reportan 13.613 viviendas no habitables y 1.122 viviendas destruidas como consecuencia de las inundaciones.

Vulneración económica

El análisis socioeconómico presentado durante la mesa técnica de este miércoles 3 de marzo evidenció además que en la margen izquierda existe una alta vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta que el 83,6 % de la población pertenece a los estratos 1 y 2, con una economía basada principalmente en comercio minorista (54,6 %) y servicios (28,8 %), y una baja presencia del sector industrial.

Estiman que 884 unidades productivas están actualmente en riesgo, muchas de ellas ubicadas en las comunas 1 y 2, donde además el 53,5 % de los negocios funcionan en arriendo, lo que aumenta la presión financiera tras la pérdida de inventarios y la interrupción de actividades económicas.

El alcalde Hugo Kerguelén García destacó además la importancia de trabajar de manera articulada con el sector empresarial y las instituciones para acelerar la reactivación económica de Montería.

“Este encuentro es fundamental porque nos permite escuchar a los gremios, conocer cómo se afectó el tejido empresarial y construir soluciones conjuntas. La recuperación de Montería también pasa por reactivar el comercio, apoyar a nuestros empresarios y recuperar el empleo”, expresó.

Cifras oficiales

Según las cifras reveladas por la Cámara de Comercio de Montería, la emergencia climática ha impactado significativamente el tejido empresarial. En los 24 municipios afectados se registran 19.390 comercios, de los cuales 8.389 han resultado afectados, poniendo en riesgo más de 32.000 empleos.

En la Comuna 1 de Montería, el 90,6 % de los negocios reportó afectaciones directas, principalmente por inundación de establecimientos y pérdida de inventarios.

Las pérdidas reportadas por los empresarios superan los $4.600 millones entre mercancía, ventas y activos, y se estima que 70 empleos se han perdido de los 415 generados por los negocios encuestados.

Ante este panorama, los empresarios estiman entre sus principales necesidades el acceso a financiamiento, alivios financieros, limpieza de zonas afectadas y acompañamiento institucional para recuperar la actividad económica.

Por su parte el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, destacó que desde la administración municipal trabajan para construir una ruta de recuperación que permita apoyar a los comerciantes, emprendedores y empresarios afectados por la emergencia.

“Nuestro compromiso es acompañar al tejido empresarial en este proceso de recuperación y reactivación. Estamos articulando acciones con gremios, entidades y el Gobierno Nacional para generar oportunidades de financiamiento, fortalecer el comercio local y proteger el empleo, porque la reactivación económica es clave para que Montería vuelva a levantarse”, señaló el funcionario.