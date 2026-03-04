El sueño de contar con una universidad pública en los Montes de María dio un paso decisivo este martes, tras la aprobación de los recursos para iniciar la construcción del campus que funcionará en El Carmen de Bolívar.

La decisión se tomó durante la sesión 28 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, realizada en ese municipio, donde se avaló el proyecto que será financiado con recursos propios del departamento de Bolívar.

El gobernador Yamil Arana Padauí señaló que la universidad representa una deuda histórica con la región y una apuesta por la transformación social a través de la educación superior.

“Hoy damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento. No vamos a descansar hasta que sea una realidad”, expresó el mandatario.

El proyecto recibió concepto técnico favorable del Ministerio de Educación Nacional, un requisito clave dentro del proceso. Según la Gobernación, la iniciativa busca cerrar brechas históricas en el acceso a la educación superior en una región marcada por el conflicto armado y por limitaciones geográficas y económicas.

El campus beneficiará a estudiantes de distintos municipios de los Montes de María, tanto en Bolívar como en zonas aledañas del departamento de Sucre. Se proyecta como un motor de desarrollo regional, con impacto en la formación de talento local y en la generación de oportunidades para que los jóvenes permanezcan en su territorio.

La administración departamental recordó que, pese a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desistió en su momento de financiar el proyecto, la Gobernación decidió asumir la inversión con recursos propios para garantizar su ejecución.

Durante la sesión, Arana agradeció el respaldo recibido y aseguró que más de 4 mil jóvenes se verán beneficiados con la iniciativa. “Construimos una nueva historia de paz y creemos en la educación para evadir las trampas de la pobreza”, afirmó.

Con la aprobación de los recursos, el proyecto entra en fase de ejecución, consolidándose como una de las principales apuestas del departamento para fortalecer la educación pública y promover la equidad territorial en los Montes de María.

