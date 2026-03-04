El fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad en Barranquilla sigue avanzando. Este martes, el alcalde de Alejandro Char recorrió las obras de la nueva megaestación de Policía que se levanta en el barrio El Bosque, donde verificó el progreso de la construcción y anunció la incorporación de tecnología de punta para mejorar la operatividad de las autoridades.

La edificación, que tendrá aproximadamente 3.000 metros cuadrados, albergará a más de 180 uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla y se convertirá en un centro estratégico desde el cual se coordinarán acciones en dos localidades del Distrito.

El mandatario aseguró que la obra permitirá una respuesta más ágil frente a los delitos y reiteró que la seguridad es un compromiso compartido entre las autoridades y la ciudadanía. También enfatizó que no se bajará la guardia en la lucha contra la criminalidad.

Durante la visita, Char explicó que la megaestación contará con áreas administrativas, espacios de alojamiento para el personal, salas de crisis, oficinas de atención al ciudadano y zonas habilitadas para el trabajo con la comunidad. El objetivo, dijo, es acercar aún más la institución policial a los barrios y mejorar los tiempos de reacción ante cualquier eventualidad.

“Aquí funcionará toda la centralización de la operación de dos localidades del Distrito para atender con mayor eficiencia a nuestra ciudadanía. Además, estamos invirtiendo en más equipos de inteligencia que permitirán mayor inmediatez en la lucha contra los delitos. La seguridad depende de todos. Nosotros le exigimos resultados a la Policía y, al mismo tiempo, les pedimos a las familias estar pendientes de sus hijos. No bajamos la guardia”, dijo Char.

De igual manera, el alcalde precisó que los recursos provienen del presupuesto distrital y de la tasa de seguridad que se recauda en el Atlántico, lo que ha permitido avanzar en varios frentes de infraestructura.

Char recordó que, además de la estación en El Bosque, se ejecutan proyectos similares en sectores como Caribe Verde, Rebolo y Bosques del Norte, junto con la construcción de nuevos CAI en distintos barrios.

“Esta no es la única estación que estamos haciendo, estamos haciendo otra en Caribe Verde, muy importante, estamos haciendo la otra en Rebolo, muy importante, estamos haciendo la de Bosques del Norte, muchos CAI a lo largo y ancho de la ciudad donde la gente nos los ha pedido. Entonces, estamos entregando las herramientas a la Policía para que pueda hacer una mejor gestión. Nosotros, a raíz de esto, ya le podemos exigir, por supuesto, más resultados a la Policía, pero esto finalmente tiene que ser un triángulo, un triángulo de esfuerzos”.

También hizo un llamado a los padres de familia para reforzar el acompañamiento a niños y jóvenes. Insistió en que el trabajo articulado entre comunidad, autoridades y hogar es clave para consolidar entornos más seguros en Barranquilla.

A su turno, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Diego Mora, destacó que este tipo de infraestructura facilita la recepción de denuncias, el trabajo de la Policía judicial y la presencia de las distintas especialidades en un mismo punto, fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana.

“Este es uno de los aportes de la infraestructura que viene desarrollando el Distrito. El trinomio de la seguridad: la comunidad, Administración y la Policía Nacional son fundamentales para el mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Estos espacios nos permiten que la comunidad tenga cercanía”, manifestó el coronel Mora.

También agregó que: “en esta estación van a ver todo el tema de atención a la ciudadanía, la recepción de denuncias a través de la Policía judicial, la oficina de atención al ciudadano, todas las especialidades que tiene nuestra Policía Nacional van a estar al servicio de la comunidad acá en este distrito de Policía. Entonces es fundamental el crecimiento de infraestructura que permita que la comunidad tenga un acceso a la Policía Nacional”.