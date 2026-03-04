La Aeronáutica Civil se pronunció sobre el video que se viralizó este miércoles 4 de marzo, en el que se evidencia a un menor de edad en la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, que sirve a la ciudad de Barranquilla. El niño habría ingresado sin autorización con el objetivo ‘acercarse a los aviones’, y allí permaneció por varios minutos.

“Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por el sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones. Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, se lee en el comunicado.

La autoridad aeronáutica aseguró que el ingreso del menor a la parte occidental de la plataforma de aterrizaje y despegue de los aviones fue sin “autorización” y que el hecho ocurrió realmente el 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 6:30 de la tarde.

Asimismo, la Aerocivil indicó que cuando el personal de seguridad se percató de la presencia del menor en la pista, se activó un “protocolo correspondiente para dar aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO) y se aseguró al menor en las mejores condiciones”.

“Se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos. (…) Se logró ubicar a la madre del menor, residente en un sector cercano a la base aérea”, añade el comunicado.

Pudo establecerse que finalmente la Policía de Infancia y Adolescencia logró el retorno seguro del menor a su vivienda.

La Aeronáutica Civil aseguró también que como resultado de la evaluación tras el incidente, se implementaron de “inmediato” las siguientes acciones:

Refuerzo del cerramiento perimetral.

Incremento de supervisión en los puestos de control y mayor presencia de personal motorizado.

Agilización del contrato para la instalación de luminarias adicionales.

Fortalecimiento del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.

Coordinación con la base aérea para extremar las medidas de restricción de ingreso.

“Adicionalmente, se incrementó la presencia del área social en las comunidades circundantes, con el fin de sensibilizar a padres y cuidadores sobre los riesgos que implica el ingreso no autorizado a las instalaciones aeroportuarias y la importancia de la supervisión permanente de los menores”, manifestó la autoridad aeronáutica.

Finalmente, la Aerocivil hizo énfasis en que la situación fue controlada de manera inmediata, “no se registraron afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea, y el menor en ningún momento sufrió daño alguno”.