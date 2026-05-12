Juro que desde la fundación de Sears en Barranquilla el 5 de marzo de 1953 hasta hace algo más de un año, la escalera eléctrica más nombrada que yo hubiera conocido había sido la de Sears, recordado almacén de origen norteamericano, entre otras razones porque fue la primera escalera eléctrica instalada en Colombia. Pero la que se viene anunciando desde comienzos del año pasado de manera continua en radio, prensa y televisión para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, supera de lejos como noticia repetida, a aquella instalada hace más de 70 años. Y si hablamos del ascensor que se va a instalar para bajar a recoger equipajes, las repetidas noticias lo anuncian como si un aparato de esos, que los tiene cualquier edificio VIS, fuera algo de otro mundo. Pero si es que hasta anuncian que también se habilitará una escalera fija, de peldaños, y ya eso sí el colmo de los colmos. Ni hablar de las bandas en que se entregarán las maletas.

Honestamente resulta difícil entender cómo una ciudad en la que se ejecutan grandes obras de infraestructura por parte del Distrito, se les haya dado tremenda importancia noticiosa a unos elementos tan necesarios como comunes, y la razón es porque en un esperpento de una mini terminal de aeropuerto, que es como quedó el Ernesto Cortissoz después de la cacareada y fallida remodelación, hay que destacar cualquier maricadita que se le haga. Qué si el aire acondicionado, que si la zona de ingreso de los vuelos internacionales, y así todo, cuando la única verdad es que a esa edificación podrán hacerle lo que sea y no dejará de ser una terminalita de pueblo grande.

Ahora, para terminar de rematar, como se trata de un descontento generalizado de los barranquilleros, cuando casi – afortunadamente – se acaba este desgobierno de Petro, Benedetti anuncia que el gobierno nacional asumirá la “mega-reconstrucción” del aeropuerto de Barranquilla como si la Aerocivil que asumió la operación, mantenimiento y administración del Ernesto Cortissoz desde el 2024, y que no hizo nada durante casi 2 años, no fuera del gobierno nacional. Fácilmente se aprecia que se trata de un anuncio populista en plena campaña electoral. Muy diferente es la solicitud formal del Distrito de Barranquilla para que la Aerocivil contrate con nuestra alcaldía y gobernación del Atlántico, la responsabilidad de esa terminal, que aquí ya se ha demostrado que el Distrito cuando anuncia un proyecto, cumple lo que promete y lo ejecuta bien, aunque no debemos ser tan optimistas porque su actual infraestructura no da para grandes transformaciones. Además, para evitar el traumático acceso a la ciudad atravesando Soledad, resulta de enorme importancia la ampliación del tramo: Variante Malambo – “Circunvalar de la Prosperidad” que adelanta la gobernación, para entrar a Barranquilla por el norte.

@nicorenowitzky