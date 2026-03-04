Los emblemáticos tajamares de Bocas de Ceniza, más allá de ser un patrimonio histórico de la ciudad, son el hogar para docenas de familias pesqueras que crecieron entre el mar y el río Magdalena, en donde gozaron de la abundancia de peces y la extensa vegetación de una ciénaga que los antecedía.

El panorama es distinto hoy día: ahora los acorrala el olvido y las bajas ventas, mientras que sus tajamares atraviesan un deterioro preocupante. También hay que destacar que el encuentro de las aguas ha sido, desde tiempos inmemoriales, un lugar con potencial turístico.

Frente a estas circunstancias, la Alcaldía de Barranquilla anunció el pasado martes 3 de marzo la intervención para renovar turísticamente este rincón, el cual ha contribuido al desarrollo de la ciudad.

Tras una socialización realizada por funcionarios del Distrito, miembros de la comunidad recibieron la noticia con emoción y expectativa.

“Para mi mamá sería una alegría muy grande; para mis abuelitos, espectacular; y para mi hermana, ni se diga. Y para mí es algo maravilloso, algo que nosotros siempre hemos soñado y siempre hemos querido dentro del entorno, y hoy lo vemos visualizado”, expresó María de los Ángeles Hurtado, quien es dueña de uno de los restaurantes más extensos de la zona.

De acuerdo con lo que les comentaron a los comerciantes, el plan de la Alcaldía sería restaurar los locales y reubicarlos en el mismo sector, tal como se hizo en la playa de Puerto Mocho.

“Según las maquetas que están, los restaurantes van a ser reubicados aquí en este mismo sector, pero, según tengo entendido, creo que van a hacer algunos rellenos y algunas adecuaciones para ensanchar más el área”, dijo Rosario Hurtado, dueña del establecimiento Charlie Restaurante.

Los residentes de esta zona estarían contentos con esta nueva faceta de los tajamares, y esperan que las autoridades de las obras cumplan con lo pactado.

“Pienso que es algo muy bueno, un desarrollo más todavía para acá, para la región. (...) Pero nosotros acá lo que queremos, en realidad, es que no nos perjudiquen en ningún caso”, indicó, a su turno, el pescador Eder Simanca.

Al personal pesquero de Bocas de Ceniza también lo trasladarían, según lo que le contaron funcionarios del Distrito a esta casa editorial. El propósito es ubicarlos en una especie de villa y permitirles realizar su faena cuando lo requieran.

Renovación turística

El Distrito dio a conocer, a través de renders, cómo sería la nueva faceta de los tajamares: un espacio completamente renovado, pensado principalmente para garantizar la accesibilidad y el disfrute de todas las personas que lo visiten.

“Vamos a recuperar el tajamar hasta Bocas de Ceniza y será tan carreteable como la estación que va desde Las Flores hasta Puerto Mocho, para que el trencito llegue, para que la moto eléctrica, para que la gente trotando, en bicicleta, patinando llegue y disfrute de esta hermosa vista, que es nuestro río grande de la Magdalena y hasta Bocas de Ceniza”, anunció el alcalde Alejandro Char.

El alcalde Char agregó que este proyecto se suma a otras grandes obras que han posicionado a Barranquilla como un gran destino nacional e internacional.

“Recuperamos la ciénaga de Mallorquín y la convertimos en un Ecoparque lleno de vida, le dimos la cara al río Magdalena con el Gran Malecón, luego renovamos las playas de Puerto Mocho para que fueran orgullo de todos, y ahora es el turno del Tajamar hasta Bocas de Ceniza. Este es un nuevo capítulo para soñar en grande y honrar nuestra historia. Este lugar atraerá miradas, moverá el turismo y hará que más personas se enamoren de nuestro territorio”, expresó el mandatario.

Obras de transitabilidad

Finalmente, la administración notificó que adelanta obras para la transitabilidad de la vía del Tajamar Occidental.

Hasta el momento, 1.5 km han sido intervenidos, con el mejoramiento y conformación de la vía.

Los trabajos actuales están en adecuación y nivelación de la superficie para garantizar mejor movilidad, mayor seguridad y facilitar el paso de pescadores, visitantes y familias.

Cabe recordar que la intervención consta de más de 2. 5 kilómetros del corredor.