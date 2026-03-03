Con un llamado de atención hacia los padres de familia de la ciudad, el alcalde Alejandro Char se refirió este martes al caso de las dos adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado sábado en Barranquilla, y que fueron encontradas el día de hoy en un hospedaje de Barú.

“Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Le pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”, declaró.

Seguidamente, el mandatario enfatizó en que “nosotros entregamos recursos, instalaciones y espacios a la Policía, pero le pido a la comunidad, al núcleo familiar, a los padres de familia, que estén encima de sus hijos también, porque si en la casa somos vigilante del actuar de ellos y con quien andan podemos prevenir situaciones de este tipo”.

Char también mencionó que: “la ciudad está haciendo el esfuerzo. Con estas situaciones le pedimos a la Policía, pero al mismo tiempo los padres deben ponerse la “10” y cuidarlos. Esto es un trabajo en equipo entre tres, autoridad local, comunidad y fuerza pública, porque si estamos en línea va a brillar la seguridad y prosperidad”.

De esta manera, es importante recordar que esta casa periodística conoció que ambas menores fueron trasladadas al Hospital Infantil Casa del Niño, en Cartagena, para que les realizaran los exámenes reglamentarios y posteriormente hacer entrega a los padres de familia.

Además, entre las hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento, luego de encontrarse en Alameda, juntas, las dos amigas habrían salido con rumbo hacia Cartagena, específicamente hacia la Isla de Barú, zona en la cual finalmente fueron ubicadas este martes.