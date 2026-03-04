La Secretaría de Salud del Atlántico intensificó el seguimiento a 138.977 mujeres en edad fértil, entre los 10 y 49 años, como parte de la estrategia departamental para prevenir la mortalidad materna y garantizar una atención oportuna antes y durante la gestación.

El monitoreo se realiza en el marco del Comité Departamental de Prevención de la Mortalidad Materna, espacio en el que participan las 14 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y donde se evalúa semanalmente la gestión del riesgo en esta población.

De acuerdo con los reportes técnicos presentados, el 63 % de las mujeres en edad reproductiva atendidas en el departamento, es decir 84.720, presenta comorbilidades o alertas en su estado de salud. De ese grupo, 18.057 tienen entre 10 y 19 años y 66.663 se encuentran en el rango de 20 a 49 años. Entre las patologías más frecuentes figuran la obesidad, los trastornos hipertensivos y la diabetes.

La sesión fue liderada por el programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Subsecretaría de Salud Pública, con énfasis en el seguimiento previo al embarazo, en el marco de la estrategia “Maternidad Segura” y el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.

María Patricia Arias, coordinadora del programa en el departamento, destacó que estos encuentros semanales permiten coordinar y evaluar las acciones de monitoreo en todo el territorio. Explicó que el objetivo central es la detección temprana para implementar estrategias preventivas frente a patologías que puedan poner en riesgo la vida de las gestantes.

En materia de resultados, Mildred Solano, profesional de apoyo del programa, indicó que mientras en 2023 se registraron ocho muertes maternas, en 2024 la cifra se redujo a cinco. “Nuestra meta es fortalecer el talento humano para que en este periodo sigamos en cero muertes maternas”, enfatizó.

El departamento prioriza la consulta preconcepcional como punto de partida para evitar complicaciones durante el embarazo. En cumplimiento de la Resolución 047 de 2022 y lineamientos del Ministerio de Salud, también se han reforzado talleres dirigidos al personal médico de primer nivel sobre emergencias obstétricas críticas, como hemorragias posparto y eventos tromboembólicos.

Desde las EPS, las acciones se aterrizan a través de seguimiento focalizado a mujeres con patologías de mayor riesgo. Ledys Valencia, representante de EPS Sanitas, explicó que se realiza control a pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad renal, VIH y obesidad, además de promover métodos de planificación efectivos y fortalecer la capacitación médica.

Asimismo, Noraima Sánchez, de Nueva EPS, subrayó la articulación con el ente territorial para garantizar el acceso oportuno a programas de planificación familiar y consultas preconcepcionales.

Entre las líneas estratégicas destaca la implementación del modelo “Hospital Padrino”, mediante el cual la ESE UNA, institución de alta complejidad, brinda asistencia técnica y telemedicina permanente a hospitales municipales para la atención de casos de morbilidad materna extrema.

La Secretaría de Salud reiteró que estas mesas técnicas continuarán desarrollándose de manera semanal con el fin de monitorear indicadores como la captación temprana de gestantes y el seguimiento a recién nacidos, en una apuesta por reducir de manera sostenida la mortalidad materno-perinatal en el Atlántico.

