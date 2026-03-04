El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó la “rápida reacción” de las autoridades para lograr la captura y aprehensión de los dos presuntos responsables del crimen de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años respectivamente, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común en el barrio Maranatha del municipio de Malambo, el pasado lunes 2 de marzo.

“La rápida reacción de nuestras autoridades logró la captura de dos presuntos implicados en el asesinato de las adolescentes Sheridan Sofía Hernández y Keyla Nicol Hernández Noriega en el municipio de Malambo. Este resultado es un paso importante en la búsqueda de justicia para sus familias y para toda la comunidad que hoy exige verdad y respuestas”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.

Verano agregó que confía en que la justicia actuará “con toda la firmeza” para que este crimen no quede en la impunidad.

“Seguiremos trabajando para garantizar la vida, principalmente, de nuestros niños y adolescentes”, concluyó el gobernador.

Los sospechosos, de 17 y 18 años de edad, fueron encontrados por la Policía en la clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla, donde al parecer llegaron heridos tras sufrir un accidente juntos.

Uno de ellos fue detenido a la salida del centro asistencial porque ya había recibido el alta médica, mientras que el otro continúa ingresado a la espera de una cirugía, por lo que las autoridades lo tienen bajo custodia en el lugar.

EL HERALDO conoció que uno de los individuos portaba un teléfono celular y, tras análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero fueron hallados ambos cuerpos de las víctimas en una zona enmontada de Malambo, al parecer, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre un fuerte olor que emanaba de un predio localizado en la carrera 18 con calle 37C.

Posterior al hallazgo, los peritos trasladaron los restos –que presentaban signos de violencia y avanzado estado de descomposición– hasta la morgue de Medicina Legal. Desde aquel sábado no se supo mayor información, hasta que este lunes 2 de marzo los allegados de las jovencitas confirmaron la trágica noticia.

Como ya lo había publicado EL HERALDO en primicia, las menores salieron de su casa en el barrio La Sierrita (sur de Barranquilla) el Martes de Carnaval y habrían llegado a una vivienda de Malambo en donde se llevaba a cabo una fiesta y estaban presentes supuestos integrantes de la estructura criminal ‘los Costeños’.

Unos acompañantes de las menores, afines con los miembros de la organización criminal, habrían sostenido una confrontación con uno de los participantes del evento y, al parecer, señalaron a una de las jóvenes de ser delatora de otro grupo delincuencial.

La versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades indica que las jóvenes hermanas fueron asesinadas la madrugada del Miércoles de Ceniza, luego de que uno de los hoy capturados diera la orden ante el supuesto peligro que corría en medio de las vendettas.

Relato de la madre de las menores asesinadas en Malambo

Todo empezó, según la madre -Maricruz Esther Noriega-, cuando las menores conocieron a dos jóvenes por Facebook el Sábado de Carnaval. “Salieron con ellos. Y la segunda vez que salieron fue ese martes. Habían programado una cita porque estaban en videollamada con eso. Y es la misma voz de los mismos audios que me mandaban a mí”, expresó.

Los audios a los que se refiere la mujer tienen que ver con mensajes intimidatorios enviados por el presunto autor de la muerte de las dos menores. Estos forman ahora parte del material probatorio con el que las autoridades tratan de armar el rompecabezas del crimen de las hermanas Hernández.

“¡Qué p#@& mala madre es usted! No valora a sus hijas. Vieja ma@$&#. Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una. Se le iba a dejar en 5 millones por las dos. Pero listo. Ahí le di muerte a la primera. Ya le doy a la otra…”, se le escucha decir al presunto homicida.