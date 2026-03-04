Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

Un atentado a bala dejó heridos a dos hermanos comerciantes en el municipio de Malambo, en un hecho que sería consecuencia del no pago de una extorsión.

El ataque ocurrió hacia las 5:30 de la tarde de ayer martes 3 de marzo en la calle 22 con carrera 1A, barrio Brisas del Río, cuando Eleider Quintero Vergel, de 48 años, y Francisco Antonio Quintero Vergel, de 58, se encontraban atendiendo la tienda ‘Los Hermanos Mogollón’.

Según la información preliminar, dos horas antes del atentado llegaron al establecimiento dos sujetos que dejaron un número telefónico y exigieron que se comunicaran con urgencia, advirtiendo que regresarían.

Al parecer, los comerciantes no atendieron la exigencia. Tiempo después, los presuntos extorsionistas retornaron en un motocarro y dispararon contra la fachada del negocio.

En el ataque, Eleider recibió dos impactos en un brazo, mientras que Francisco fue herido en el pecho, abdomen y antebrazo derecho. Ambos fueron auxiliados por familiares y trasladados a la Clínica Campbell de Malambo, y posteriormente remitidos a un centro asistencial de mayor complejidad.

De acuerdo con versiones preliminares, la exigencia económica para permitirles continuar con su actividad comercial sería de cinco millones de pesos, presuntamente a nombre del grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

Esta suma sería independiente de otro pago que, al parecer, ya estarían realizando a la estructura criminal ‘Los Costeños’, cercano a 300.000 pesos mensuales.

La investigación quedó en manos de unidades de la Sijín y del Gaula, que buscan establecer la responsabilidad de los implicados y esclarecer si el atentado está directamente relacionado con disputas entre estructuras criminales por el control de las rentas extorsivas en la zona.