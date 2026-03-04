En desarrollo de acciones operativas contra el delito, la Policía Nacional de Colombia capturó en flagrancia a dos hombres de 21 y 23 años por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones, minutos después de que, presuntamente, atentaran contra la vida de una persona en el suroriente de Barranquilla.

El procedimiento se registró en la carrera 28 con calle 21, donde uniformados realizaban labores de registro a personas y solicitud de antecedentes cuando escucharon varias detonaciones.

De inmediato iniciaron una persecución que permitió interceptar y capturar a los sospechosos.Uno de los detenidos fue identificado como Marcelino Miranda González, conocido con el alias de ‘El BB’, quien presenta dos anotaciones judiciales: una por hurto calificado del 25 de mayo de 2025 y otra por hurto del 4 de febrero del mismo año. Las autoridades investigan si estaría vinculado a otros hechos de homicidio en la ciudad.

El otro capturado responde al nombre de Jhon Luis Camargo Cantillo, de 23 años.Durante el operativo fue incautada un arma de fuego con varios cartuchos percutidos, que habría sido utilizada en el ataque que dejó a una persona lesionada. También fueron decomisados un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaban.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este resultado demuestra la capacidad de reacción inmediata de la institución frente a hechos que atentan contra la vida y la tranquilidad ciudadana.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, la 165 del Gaula y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.