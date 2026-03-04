Lourdes Almeida, comerciante porteña, deleitará con sus fritos el paladar de propios y visitantes en Puerto Colombia a partir de la temporada de Semana Santa en el Mercado Sazón Atlántico, nuevo eje para el fortalecimiento del turismo gastronómico en el departamento.

Leer también: 1.600 uniformados velarán por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana durante jornada de elecciones

Este proyecto, que ya cuenta con su infraestructura física completamente lista, se perfila como una vitrina que permitirá visibilizar integralmente la oferta del departamento: desde sus materias primas, preparaciones culinarias y bebidas autóctonas, hasta sus festivales, expresiones culturales y artesanías.

Al respecto, Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques del Atlántico, detalló a EL HERALDO que la apertura de este escenario avanza con 14 islas gastronómicas, que ya se encuentran en etapa de adecuación.

“En los próximos días vamos a terminar con los trámites de conexiones definitivas de los servicios públicos, y de esa manera los primeros locatarios van poder entrar a hacer la adecuación de las islas con mobiliario personal y productivos, porque ya estos espacios están listos”, comentó.

Agregó que las demás aperturas van a ser graduales, pero explicó que ya todo lo que tiene que ver con comercialización está en 70 %, y posteriormente se evaluarán otras propuestas para los demás locales.

Ávila expuso que la oferta en el primer nivel será de cevichería, cervezas artesanales, asados, fritos, venta de comida rápida, pastelería y bebidas a base de fruta.

Seguidamente, mencionó que el plan de trabajo incluye la apertura de un segundo nivel para artesanías, con otras 14 islas, en articulación con el programa de Artesanías del Atlántico, liderado por la primera dama del departamento, y que su puesta en marcha y entrada en operación está proyectada para junio.

Dicho esto, aseguró que “el tercer nivel del mercado es el que requiere un período más amplio para sus adecuaciones internas, ya que apenas se está en etapa de gestión comercial para evaluar qué negocios van a operar, debido a que se busca que sean cocinas tipo de renombre y que puedan atraer público a la infraestructura”.

El funcionario puso de presente que “esta parte de la infraestructura está prevista para la última etapa de apertura del mercado en el mes de agosto, porque también contará con un salón galería que se adelanta en alianza con galerías de arte de la ciudad bajo el liderazgo de la Secretaría de Cultura departamental”.

Otros detalles

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, señaló que esta nueva infraestructura consolida al municipio como un destino turístico de relevancia nacional.

“La Administración municipal reforzará la seguridad del sector con monitoreo permanente y promoverá una agenda cultural todos los fines de semana para dinamizar el flujo de visitantes y las ventas de los emprendedores”, dijo.

Importante: Damnificados por fenómeno de La Niña en el Atlántico podrán reclamar apoyo económico de $500 mil desde este martes

De esta manera, el Mercado Sazón se consolida como parte de una estrategia integral de transformación turística para Puerto Colombia con una inversión cercana a los $25 mil millones.

Cabe resaltar que el esquema de operación y gestión de infraestructura turística departamental es operado para la Gobernación por la Empresa de Desarrollo Puerta de Oro S.A.S.

Orlando Amador Los trabajos en la parte estructural ya se encuentran al 100%.

Renovación del Corredor Turístico

Las obras de mejoramiento del corredor vial turístico, comprendido entre el sector de Pradomar y el centro histórico de Puerto Colombia, avanzan con la intervención de más de dos kilómetros de la calle 2 de este municipio.

Según la Gobernación, la intervención cuenta con dos frentes de trabajo: “La primera fase corresponde al sector desde la calle 2 con carrera 8 y finaliza en la carrera 22. Se prevé que los trabajos tengan una duración de 14 meses”.

A la fecha, la Administración informó que ha completado la fundición de las placas de pavimento en concreto rígido del primer frente.