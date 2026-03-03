Durante un Consejo Departamental y Distrital de Seguridad, que se llevó a cabo este martes en Barranquilla, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, anunció el despliegue de 1.600 policías para hacer acompañamiento a la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 8 de marzo.,

Según el funcionario, este trabajo incluyó múltiples reuniones del comité electoral y la verificación integral de los planes operativos tanto del área metropolitana como del resto del departamento.

“Con la finalidad de hacer los acompañamientos a la jornada electoral, revisamos los planes del área metropolitana y de todo el departamento. Tenemos 1.600 policías, la presencia del helicóptero Halcón aquí en el área metropolitana y, por supuesto, en la ciudad de Barranquilla”, detalló.

Puso de presente que: “contamos con 120 cuadrantes para asegurar la seguridad ante todo en el distrito de Barranquilla, además del número de policías necesarios para cubrir los diferentes puestos de votación y todas las zonas aledañas”.

Turbay también agregó que se cumplió el 100 % de los requerimientos logísticos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Hemos realizado diferentes reuniones del comité electoral y cumplimos el 100 % de las necesidades de nuestra Registraduría para tener toda la logística necesaria y brindar el soporte requerido para desarrollar estas elecciones”, sostuvo.

De esta manera, la administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información relacionada con compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia u otros delitos electorales podrá ser suministrada con absoluta reserva, en el marco del compromiso institucional de garantizar un proceso democrático transparente, seguro y en plena tranquilidad para todos los atlanticenses.