Por:  Redacción Locales

Durante un Consejo Departamental y Distrital de Seguridad, que se llevó a cabo este martes en Barranquilla, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, anunció el despliegue de 1.600 policías para hacer acompañamiento a la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 8 de marzo.,

Según el funcionario, este trabajo incluyó múltiples reuniones del comité electoral y la verificación integral de los planes operativos tanto del área metropolitana como del resto del departamento.

“Con la finalidad de hacer los acompañamientos a la jornada electoral, revisamos los planes del área metropolitana y de todo el departamento. Tenemos 1.600 policías, la presencia del helicóptero Halcón aquí en el área metropolitana y, por supuesto, en la ciudad de Barranquilla”, detalló.

Despliegan más de 35 mil uniformados en el Caribe para jornada electoral de este domingo

Puso de presente que: “contamos con 120 cuadrantes para asegurar la seguridad ante todo en el distrito de Barranquilla, además del número de policías necesarios para cubrir los diferentes puestos de votación y todas las zonas aledañas”.

Turbay también agregó que se cumplió el 100 % de los requerimientos logísticos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Hemos realizado diferentes reuniones del comité electoral y cumplimos el 100 % de las necesidades de nuestra Registraduría para tener toda la logística necesaria y brindar el soporte requerido para desarrollar estas elecciones”, sostuvo.

De esta manera, la administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información relacionada con compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia u otros delitos electorales podrá ser suministrada con absoluta reserva, en el marco del compromiso institucional de garantizar un proceso democrático transparente, seguro y en plena tranquilidad para todos los atlanticenses.