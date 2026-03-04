Localizado a mitad de camino entre Barranquilla y Cartagena, las dos ciudades más importantes del Caribe colombiano, está el parador de Loma de Arena, más conocido por los visitantes como ‘Lomita de Arena’, donde tradicionalmente los viajeros ponen pie a tierra para comer gastronomía tradicional y recargar las baterías para seguir su viaje.

Aunque el sabor de los fritos tradicionales, los enyucados y hasta el chicharrón es indiscutible, lo cierto es que por muchos años el paisaje no estuvo a la altura para elevarlo a categoría de parador turístico en toda regla.

Así pues, tras una iniciativa privada que llegó luego a constituirse una alianza público-privada, el pasado octubre iniciaron las obras de transformación de este espacio.

Juliana Solano Char, secretaria privada de la Gobernación de Bolívar, explicó a EL HERALDO como ha sido el proceso y las obras que se vienen ejecutando.

“Se tratada de intervenir unas unidades comerciales que están ahí hace décadas, que ustedes las ven cuando van transitando en la vía. Hace un par de años las Fundaciones Santo Domingo, Coca-Cola Femsa y Promigas tuvieron la iniciativa de transformar este sitio”, detalló.

Las firmas contrataron los estudios previos y los diseños y luego las donaron a la Gobernación para adelantar el proceso de transformación el cual conlleva una inversión en el orden de los 17 mil millones de pesos: “Cuando el gobernador Yamil Arana llegó a ejercer el cargo, le dijeron que tenían estos diseños, que si a la Gobernación le interesaba aliarse con las fundaciones para ejecutar la obra, y fue un sí rotundo”.

El proyecto

Gobernación de Bolívar La Gobernación de Bolívar suscribió el contrato para las obras que ya iniciaron.

Solano Char remarcó las características que tendrá este nuevo parador turístico en la región: “Va a contar con zona de parqueaderos, va a contar con unas zonas para poder caminar y observar en el margen derecho de la vía, en el lado hacia Cartagena viniendo de Barranquilla, la ciénaga del Totumo, que es muy importante en el ecosistema. Va a tener baños, va a tener oficinas administrativas y obviamente condiciones de salubridad”.

En total son 17 cocinas, por lo que se espera que el impacto a nivel de población sea bastante importante: “Allí son 17 familias. Hay unidades más grandes que otras, hay unidades que tienen inclusive hasta 25 colaboradores. Entonces nosotros estamos esperando impactar a más de mil personas con este proyecto, directa e indirectamente. Es un sector donde hay mucho déficit, digamos, de empleo y bueno, lo que queremos es que la zona se desarrolle turísticamente”.

El proyecto también contempla la adecuación en materia de recibos públicos: “En esta zona hoy en día no llega el gas natural, ellos cocinan con leña y de la mano de la Fundación Promigas vamos a llevar el gas natural. Entonces son condiciones de verdad que van a mejorar muchísimo. Es una inversión que está haciendo en materia de obra, de infraestructura como tal”.

Adicionalmente a las reformas del sector aledaño a la ciénaga del Totumo, también se les dará capacitación a los lugareños y herramientas.

“Aunado a esto tenemos un componente de formación y de dotación que también estamos trabajando con la Fundación Santo Domingo y la Fundación Promigas específicamente, donde la Gobernación aporta el 70 % de los recursos y la Fundación es el 30 %”, puntualizó.

Voz de la comunidad

Las comunidades se encuentran baste a la espera de la finalización de las obras para comenzar a atender a su clientela en los remodelados establecimientos comerciales.

Yolanda Barrios es una de las lideresas de la comunidad y ve con buenos ojos el proceso que se adelanta: “El proyecto está bien, de hecho ha quedado muy lindo. Estamos en la expectativa porque nos dijeron que van a hacer un parador turístico con unas locaciones hermosas, con unas cocinas muy lindas, bien dotadas de todo”.

Yolanda remarca el cambio que significará para sus cocinas y hogar este proceso: “Yo tengo alrededor de 30 años de estar aquí. Esto era muy rústico, porque no tenía baños, no tenía cocinas, no tenía cuartos para dormir, nada de eso. Tengo una cocina ancestral, de las que se utilizan con leña y la tengo una estufa semi-industrial que la utilizo solamente con cilindros porque acá en este sector aún no hay gas”.

Las obras iniciaron en el mes de octubre y, según el cronograma de la Gobernación, deberían darse por terminadas para mediados de agosto.

Inversión de 42 mil millones de pesos para recuperación de El Laguito

La Gobernación de Bolívar arrancó con la ejecución del proyecto de recuperación urbanística y ecológica del conocido sector de El Laguito, en Cartagena de Indias.

Juliana Solano Char, secretaria privada de la Gobernación, expresó: “El Laguito es un sector amado por propios y extranjeros. Desafortunadamente ha sido un sector que no se le ha invertido durante décadas. Y el gobernador hizo una promesa en campaña que él iba a revitalizar el sector del laguito y sobre todo el cuerpo de agua que está muy degradado”.

La recuperación del Laguito se iniciará por el mejoramiento urbano: “Este proyecto consiste en dos fases. Hay una fase uno, que es la que ya está contratada y en ejecución, que es la intervención urbanística y paisajística. Y dos, intervenir la playa, la que conocemos los cartageneros como la playa del Hospital Boca Grande, donde se embarcan todas las naves, que salen hacia la zona insular. Ahí vamos a hacer un embarcadero tipo pabellón”.

El Lagito, en su primera fase, contará con una inversión de 30 mil millones de pesos y la fase dos de aproximadamente 12 mil millones de pesos.