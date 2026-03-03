En desarrollo de la 53 Asamblea Anual de Afiliados de Camacol Bolívar, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció una histórica inversión de 50 mil millones de pesos para apalancar subsidios de vivienda y dinamizar el sector constructor en la ciudad.

Ante empresarios y representantes del gremio, el mandatario reiteró que la reactivación económica de Cartagena pasa necesariamente por el impulso a la vivienda, como motor de empleo, mejor calidad de vida, desarrollo urbano y bienestar social.

“Ya le autorizamos a Corvivienda 50.000 millones de pesos en el presupuesto del 2026. Lo que le hemos dicho a Gisella Román, gerente de Corvivienda, es que pueda apalancar más subsidios de vivienda en Cartagena frente al congelamiento de recursos, por parte del Gobierno Nacional”, informó Turbay.

Explicó a su vez que los 50 mil millones estarán dirigidos a fortalecer los subsidios de vivienda, permitiendo cerrar brechas y facilitar el acceso de más familias cartageneras a soluciones habitacionales.

“Es una manera de solventar la crisis, apaciguar la coyuntura nacional, sabiendo que el escenario de país no ha sido para nada satisfactorio. Entonces, acá estamos felices de que podemos contar con ustedes”, agregó Turbay.

Indicó también que el desarrollo de la vivienda no puede desligarse de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento clave para el crecimiento organizado y sostenible de la ciudad.

“Frente al POT se requiere que se ponga de acuerdo mucha gente. Será una tarea difícil, pero se hará. La idea es que para este 2026 podamos tener ese Plan de Ordenamiento Territorial y la actualización que tanto requiere Cartagena”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el impulso a la vivienda debe ir de la mano con la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado, condición indispensable para habilitar nuevos suelos y garantizar servicios públicos de calidad.

La inversión anunciada permitirá estructurar un plan conjunto entre el Distrito y el sector constructor, orientado a dinamizar proyectos de vivienda, fortalecer los subsidios distritales y generar un impacto positivo en el empleo y la economía local.