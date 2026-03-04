La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, habilitó la calle 25B entre carreras 27 y 28 del barrio El Ferrocarril, una obra esperada por más de tres décadas por la comunidad.

La intervención contempló 810 metros cuadrados de pavimento nuevo en concreto rígido, 164 metros lineales de redes de alcantarillado, 36 conexiones domiciliarias a este sistema, 160 metros lineales de redes de acueducto y 36 acometidas de agua potable.

El tramo, considerado estratégico por su alto flujo vehicular y por estar rodeado de actividad comercial y educativa, impactará de manera directa la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes transitan y residen en la zona.

Durante el acto de entrega, la mandataria aseguró que la obra representa un compromiso cumplido con la comunidad. “Yo no hago promesas sino compromisos de vida; y seguiremos transformando a Soledad y convirtiéndola en ese territorio de paz y oportunidades que tanto anhelamos”, afirmó.

Entre los asistentes estuvo Angélica Salgado Yepes, de 97 años, quien expresó su satisfacción al ver pavimentada la vía donde ha vivido gran parte de su vida. Para los habitantes del sector, la habilitación simboliza dignidad y mejores condiciones de salubridad y acceso.

El líder comunal Jorge Barceló también destacó el alcance de la intervención. “Con estas obras se transforma y dignifica a toda esta comunidad”, manifestó.

La alcaldesa reiteró que continuará trabajando en la recuperación de la malla vial del barrio El Ferrocarril, uno de los sectores más antiguos y representativos del municipio, con el objetivo de avanzar hacia la pavimentación total de sus calles y aportar al desarrollo urbano de Soledad.

