Del 23 al 26 de abril de 2026, se estará llevando a cabo en El Paso, Cesar, el XXXVII Festival Pedazo de Acordeón, el cual es Patrimonio Nacional, y se le rendirá homenaje al cantante de vallenato, Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta Día, además habrá una categoría especial en los concursos con ‘canción al homenajeado’.

Los concursos a realizar como todos los años son: concurso de acordeoneros infantiles, acordeoneros juveniles, acordeoneros aficionados, acordeoneros completos, concurso de piqueria mayor, y concurso de canciones inéditas

Para participar en las diferentes categorías la organización del festival informó que las inscripciones están abiertas hasta el 31 de marzo del año 2026 a las 6:00 p.m., las cuales podrán realizarse de manera presencial en las oficinas de la Fundación, ubicada debajo de la Tarima José Antonio Serna Córdoba, de EWl Paso, y también recibirán por correo Certificado o a través del correo electrónico: fes.pedazodeacordeon@gmail.com.

Adicionalmente, los concursantes al momento de la inscripción deberán anexar un video en el cual expresen su deseo de participar en el festival y cuáles son sus expectativas.