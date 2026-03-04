El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, informó que para brindar seguridad antes, durante y después de las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo están dispuestos más de 1.500 hombres y mujeres en los cinco municipios de su jurisdicción, incluida la capital de Córdoba.

El oficial sostuvo que desde ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para asegurar unas elecciones transparentes y en completa tranquilidad. Los uniformados estarán distribuidos estratégicamente en los diferentes puestos de votación en Montería, con el fin de salvaguardar el orden público, prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento permanente a la comunidad.

Uniformados de las especialidades de Policía Judicial, Inteligencia, Tránsito y Transporte, Protección y Servicios Especiales, Carabineros y Guías Caninos, así como del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, serán los encargados de garantizar la cobertura de la jornada democrática.

“El próximo domingo estaremos desplegados en todo el territorio metropolitano, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de seguridad y tranquilidad. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que pueda constituir delito electoral; su información es fundamental para proteger la transparencia de nuestra democracia”, sostuvo el coronel Ruiz Arias.

A su vez invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho irregular a través de la línea de emergencia 123, en los puestos de votación o Estación de Policía más cercana, garantizando absoluta reserva.