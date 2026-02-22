En aras de atender la problemática de seguridad que se registra en el Parque Nacional Natural Tayrona y que llevó al Gobierno nacional a ordenar su cierre de manera temporal, el Ministerio de Ambiente instaló un Puesto de Mando Unificado.

Desde este domingo, las autoridades, entre ellos los ministerios de Ambiente, Defensa e Interior, coordinarán con otros actores y entidades la recuperación del orden en el Parque Nacional Natural Tayrona en medio de su cierre temporal preventivo.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, aseguró que el PMU, que tiene acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad, permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas frente a la problemática del área protegida.

“Hemos activado las instancias técnicas de coordinación con los miembros del Conaldef para hacerle frente a la problemática y abrir el diálogo con las comunidades. Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”, afirmó la ministra Vélez Torres.

En simultánea adelantan un proceso de diálogo con los indígenas involucrados en los hechos, con quienes tendrán una mesa de trabajo en esta semana que inicia. En ella estarán los ministerios del Interior y Público y las autoridades indígenas reconocidas de los pueblos con relaciones históricas y ancestrales con el área protegida.