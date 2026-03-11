Una persona de sexo masculino durante un nuevo atentado bajo la modalidad de sicariato en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea también: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Carlos Mario González Díaz, de 29 años de edad.

El homicidio se registró en la noche de este martes, sobre la calle 15 con carrera 35, jurisdicción del barrio Miraflores, en la municipalidad fronteriza.

Lea también: Capturan a hombre señalado de suplantar identidades con falsificación de huellas para sacar créditos bancarios

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba en el lugar, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos a la altura del tórax y cabeza, para luego huir con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado fue trasladado por personas que presenciaron el hecho hasta la sala de urgencias de un centro asistencial, pero de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno, llegó sin signos vitales y oficializaron su muerte.

Lea también: Mandan a El Oasis a menor involucrado en crimen hermanas Hernández: ya se había fugado de allí

Se conoció que González Díaz, habría sido capturado el pasado 19 de febrero, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, debido a que fue sorprendido por uniformados de la Policía Nacional con marihuana lista para su distribución.

Personal de la Policía Judicial de la Sijín e Inteligencia, adelantan las investigaciones para tratar de establecer los móviles del homicidio y dar con la captura de los responsables.