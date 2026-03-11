La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de un hombre de 36 años que habría suplantado identidades para solicitar créditos y hacer compras a nombre de otras personas.

De acuerdo con la información suministrada por la institución policial, contra el sujeto estaba vigente una orden de captura por los delitos de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y uso de documento falso.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía hicieron efectiva la detención en plena vía pública del barrio La Joya, en el sector de la carrera 1 con calle 37.

El material probatorio da cuenta de que el hoy capturado creaba huellas dactilares falsas utilizando gel de látex para luego utilizarlas en trámites financieros, solicitudes de préstamos y otras actividades comerciales a nombre de terceras personas en diferentes entidades financieras.

Así, el hombre logró suplantar la identidad de varias víctimas y obtener beneficios económicos al burlar los controles de verificación de algunas entidades financieras.

Esta persona presentaba ya varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de amenazas, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado en diferentes, fuga de presos y receptación de automotor.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó esta captura como parte de los resultados de los operativos contra la suplantación de identidad y el fraude en entidades financieras.

“Este resultado evidencia el trabajo investigativo y operativo que adelanta la Policía Nacional en Bucaramanga para contrarrestar las conductas delictivas que afectan la seguridad y la confianza de los ciudadanos, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad y el fraude en entidades financieras”, señaló el oficial.