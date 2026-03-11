Siete disidentes murieron y una mujer resultó herida en un bombardeo del Ejército Nacional a una disidencia de las Farc en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, informó el martes 10 de marzo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Lea: Muere en operación militar alias Ramiro, jefe del frente 18 de las disidencias de las Farc, en Antioquia

“Entre los neutralizados cayó alias Ramiro, cabecilla principal” de la Estructura 18 de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, señaló el ministro.

#EsNoticia | Neutralizado alias Ramiro, cabecilla principal del grupo armado organizado residual E18 facción Mordisco.



Mediante una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por @FuerzasMilCol, @Ejercito_Div7, @FuerzaAereaCol y la @FiscaliaCol, en área rural de… pic.twitter.com/eBKSRWMLUr — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 11, 2026

También murió Andrey Martínez, alias de Richar o ‘el Mexicano’, señalado enlace entre estructuras armadas que operan en Cauca bajo el mando de alias Iván Mordisco y la Estructura 18 que tiene presencia en el norte de Antioquia.

También cayó Alejandro Rúa, alias de Alejandra o ‘la Baby’, quien era cercano a alias Ramiro. Igualmente figuran en la lista de muertos en operación militar alias Culebro o ‘Chamaco’, ‘Cholo’ y ‘Juan David’, presuntos miembros de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc.

Lea: Defensoría emite alerta temprana por escalada de violencia en sur del Cesar y el Catatumbo

Mientras que la mujer que resultó herida y capturada en la operación fue identificada con el alias de Yeleny, hermana de alias Ramiro.

El ministro Sánchez detalló que el grupo atacado se dedica “al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas”.

Según explicó más temprano el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, durante una rueda de prensa en Bogotá, el operativo militar se llevó a cabo mediante un bombardeo seguido de un asalto aéreo, con participación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

Lea: Denuncian amenazas de muerte contra dirigentes del Pacto Histórico en Norte de Santander

El funcionario agregó que esta operación, que continúa en desarrollo, forma parte de una ofensiva sostenida contra grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

#ContundenciaOperacional | En una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las @FuerzasMilCol, @COL_EJERCITO y @FuerzaAereaCol, con apoyo del CTI de la @FiscaliaCol, fue neutralizado a. Ramiro, cabecilla principal del GAOr E18, facción "Mordisco".



La… pic.twitter.com/YyaL9JgQIC — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) March 11, 2026

De acuerdo con el balance, entre enero y marzo las autoridades realizaron al menos cuatro bombardeos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

En ese periodo, las operaciones militares han dejado 33 presuntos integrantes de grupos armados muertos en combate, 1.590 neutralizados y más de 1.300 capturados, según el Ministerio de Defensa.

Lea: Indígenas asesinados en la Sierra Nevada de Santa Marta, la masacre 26 en Colombia en lo que va de año

Entre las operaciones recientes, el Ejército destacó un asalto aéreo en el departamento de Guaviare (centro-sur) contra una de las disidencias de Mordisco en el que fueron muertos ocho presuntos integrantes y se incautaron armas y municiones.

Asimismo, en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, una infiltración militar permitió neutralizar a cuatro miembros del EMC, la mayor disidencia de las Farc, en un operativo que sigue en desarrollo.

En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, otra operación contra el Frente de Guerra Oriental del ELN dejó un presunto integrante muerto en combate, siete capturados y ocho menores de edad recuperados.