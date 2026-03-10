El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó este martes la muerte de alias Ramiro, jefe de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc, en un operativo desarrollado en el municipio de Ituango, Antioquia.

El alto mando militar indicó que se trató de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo con inteligencia dominante, que permitieron debilitar de manera significativa la estructura criminal responsable de múltiples acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en el norte de Antioquia.

La ofensiva fue ejecutada por las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tropas del Ejército Nacional en zona rural de Ituango, logrando un contundente golpe contra integrantes del grupo armado ilegal que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“Durante el desarrollo de las operaciones militares fueron neutralizados siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos alias Ramiro, principal cabecilla de esta organización criminal en la región. Así mismo, una mujer, quien sería hermana de alias Ramiro, fue capturada y resultó herida, recibiendo de manera inmediata atención médica, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, aseguró el general López.

Explicó que el Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción ‘Mordisco’, tiene injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, Antioquia.

Alias Ramiro, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Entre su prontuario criminal se le atribuyen hechos de alta gravedad como el desplazamiento forzado mediante amenazas a 38 campesinos, entre ellos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral, Ituango, Antioquia, así como el asesinato de civiles que presuntamente colaboraban con el Clan del Golfo en esta misma región.

De igual manera, este cabecilla sería responsable de la acción terrorista perpetrada en la vereda La Coposa, en el municipio de Valdivia, Antioquia, que dejó como resultado el asesinato de seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24. En lo que va corrido de este año también habría ordenado ataques con drones a la estación de gasolina del municipio de Ituango, poniendo en riesgo a la población civil y a la fuerza pública.

“Con este resultado operacional, las Fuerzas Militares logran neutralizar acciones terroristas contra la población civil, los activos estratégicos del departamento de Antioquia y la Fuerza Pública, además de afectar las intenciones de desplazamiento forzado en la región”, destacó el general López.

Sostuvo que las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en el país, con el propósito de proteger a la población civil, debilitar las economías ilícitas y preservar la seguridad en las regiones.