El exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Michael Oyuela Vargas, es investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación de una funcionaria vinculada a la entidad.

El nuevo enredo está en la convalidación de requisitos de idoneidad y experiencia de la servidora, según señaló el ente de control.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que, al parecer, hubo falencias en la suscripción de los estudios previos y los certificados expedidos para un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en 2024, ya que el valor no correspondería al perfil de la persona, que habría presentado un título profesional obtenido de manera aparentemente irregular.

“El ente de control vinculó también a la investigación al entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien por el rol que desempeñaba posiblemente suscribió los estudios previos y el certificado de idoneidad y experiencia aportados en su momento por la funcionaria”, expuso la entidad.

Por estos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal”.

Conjueces definirán suerte jurídica de congresistas investigados en caso UNGRD

Tras el empate en la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de llevar o no a la cárcel a los seis congresistas salpicados en el entramado de corrupción dentro de la Ungrd, ahora dos conjueces deberán definir la suerte jurídica de: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, señalados de participar en el desvío de recursos para atender las emergencias en el país.

En ese sentido, los abogados Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado quedan hoy en el centro de una decisión clave para el país. Estos dos conjueces tendrán que resolver el empate que tiene en vilo a los congresistas.

Cabe señalar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia completa ya tres sesiones extraordinarias debatiendo si llama a juicio y ordena la captura de los seis congresistas mencionados anteriormente, sin embargo no logró el objetivo.

Pudo establecerse que los magistrados del alto tribunal mantienen posiciones enfrentadas desde el punto de vista jurídico, ya que unos estarían de acuerdo con avanzar hacia el juicio, pero no respaldarían la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que los procesados no representan un riesgo para la sociedad ni el proceso judicial.

En cambio, otros integrantes de la Sala de Instrucción incluso cuestionan la validez del trámite que ha seguido el expediente, al considerar que el proceso podría estar viciado y no debería continuar.

Es importante precisar que la discusión gira en torno a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien propone acusar formalmente y enviar a prisión a los seis congresistas.

De acuerdo con la ponencia, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.