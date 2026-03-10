Si usted tiene intención de ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, pero su puesto de votación se encuentra lejos de su lugar de residencia, debe saber que aún está a tiempo de inscribir su cédula para modificar el lugar donde le corresponde votar.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que este trámite no es obligatorio para todos los votantes y solo deben realizarlo quienes hayan cambiado su lugar de residencia, los ciudadanos que hayan regresado al país de manera permanente, así como aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y que aún no aparecen en el censo electoral.

Así las cosas, los ciudadanos que cumplan las mencionadas condiciones pueden efectuar la actualización de su puesto de votación de manera presencial, presentando su cédula de ciudadanía en cualquiera de los puntos habilitados para el proceso de inscripción: sedes de la Registraduría, kioscos, campañas móviles, puestos de votación y consulados.

Si todavía no sabe si está o no habilitado para votar, a través del siguiente enlace podrá consultar su información en el censo electoral e identificar su lugar de votación. Solo debes ingresar el número de su cédula de ciudadanía: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/.

En caso de que su cédula no se encuentre en el censo electoral, el ciudadano deberá presentarse en la sede de la Registraduría más cercana a su lugar de residencia con el fin de verificar el estado de su documento de identidad en el censo y, de ser necesario, realizar el trámite de inscripción correspondiente.

¿Hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo?

De acuerdo con el calendario electoral, el proceso de inscripción y modificación de puesto de votación se encuentra habilitado en las siguientes fechas:

