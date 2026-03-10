El presidente Gustavo Petro insiste en la narrativa, sin pruebas, de un fraude electoral tras los comicios del pasado domingo 8 de marzo, donde se eligió al Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales por los diferentes partidos de izquierda, derecha y centro.

Leer más: Amplia renovación de la bancada del Atlántico en el Senado de la República

Aunque la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que estas elecciones fueron de las “más tranquilas de la historia reciente”, ya que se reportaron menos anomalías o problemas en los puestos de votación, el jefe de Estado sigue reiterando que hubo fraude en el escrutinio.

Pareciera que el presidente no está satisfecho con las 25 curules que ganó su partido en el Senado, siendo el Pacto Histórico el que obtuvo la mayor votación, debido a que ese mismo domingo, en horas de la noche, continuó con las críticas técnicas al sistema electoral que ya han sido aclaradas.

“He hecho públicas mis afirmaciones de las que no me retracto”, dijo Petro cuando abrió la jornada electoral. Después, en medio de las elecciones, manifestó también que el preconteo no tenía la última palabra y que no se podían medir los resultados finales de esa manera.

Ver también: Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán la semana en el Caribe colombiano: Ideam

Sobre las mesas impugnadas, Petro señaló el pasado lunes que “debe generarse un reconteo de votos” y compartió una serie de denuncias por parte de jurados de mesa y veedores sobre supuestos fraudes en los formularios E14, con aparentes tachones y alteraciones.

Toda mesa impugnada debe generar reconteo de votos, cuando los corruptos no quieren que se abran la urnas es porque saben que el preconteo falsea los votos y en la urnas está la verdad



Los abogados de escrutinio deben estar al frente de las mesas y hacer abrir urnas donde hay… https://t.co/bPWIQo6Hom — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

De igual manera, denunció irregularidades en puestos de votación par “tumbar curules” en Nariño, Santander, Sucre, Atlántico y Bogotá.

Más señales de fraude electoral. Lo hacen con exactitud para tumbar curules. Los partidos pueden enviar abogados con experiencia. Debe haber un abogado por lo menos por comisión escrutadora. Nariño, Santander, Sucre, Atlántico, Bogotá,



Ojo. https://t.co/zl6N08e2iN — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

Este martes, el jefe de Estado se pronunció de nuevo sobre el presunto fraude: “Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país. Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo publicitado y los votos en las urnas. El voto se cuida hasta el último momento”, dijo en sus redes sociales.

Le sugerimos: “Sométanse a una auditoría para que rindan cuentas”: reacciones a la elección de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Asimismo, Petro enfatizó que “debe terminar de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles. Mostraré como empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude”.