El instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) informó que durante la semana del 9 al 13 de marzo se presentará un aumento en la velocidad de los vientos en las costas del mar Cribe y en el litoral del Caribe Colombiano, así como algunas lluvias dispersas en sectores del sur de la región.

De acuerdo con el pronóstico, los primeros días de la semana podrían registrarse precipitaciones aisladas en departamentos como Bolívar, Magdalena Y Córdoba, mientras que gran parte del norte del Caribe mantendrá condiciones de tiempo seco.

Para el martes 10 de marzo se prevé la continuidad de lluvias ligeras a moderadas en algunos sectores de la región, especialmente en áreas de Bolívar, Magdalena y Cesar, aunque en la mayor parte del litoral Caribe predominarán intervalos de cielo parcialmente nublado.

A mitad de semana, las precipitaciones tenderán a disminuir, aunque podrían presentarse lloviznas ocasionales en zonas del sur del Caribe, particularmente en Bolívar y áreas cercanas al río Magdalena. En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registraría predominio de tiempo seco y cielo parcialmente despejado.

Hacia el fin de semana, el pronóstico indica núcleos dispersos de lluvia en algunos puntos del norte del país, alternados con periodos de tiempo seco, lo que favorecerá chubascos de corta duración pero localmente intensos.

El Ideam también advirtió sobre el incremento significativo en la velocidad de los vientos sobre el mar Caribe, por lo que recomendó especial atención a las condiciones marítimas, en particular para pescadores, embarcaciones menores y actividades turísticas en zonas costeras.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas o vendavales, la entidad recomienda a la comunidad buscar refugio seguro, evitar permanecer en zonas abiertas durante lluvias intensas y revisar el estado de techos, estructuras elevadas y sistemas de drenaje para prevenir emergencias.

