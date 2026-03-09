Una tensa calma se vivió en el primer día de los escrutinios de los votos depositados en Barranquilla, que ahora son revisados uno a uno en el recinto ferial del Centro de Eventos Puerta de Oro.

Fernando Torresilla Navarro, coordinador general del partido Cambio Radical para todo el departamento del Atlántico, expresó que el primer día se consumió en la revisión de las consultas interpartidistas.

“Fíjate que este año, por directrices de las autoridades y de manera especial del Registrador Nacional del Estado Civil, se presentó hubo un acontecimiento que nosotros nunca lo habíamos visto acá, que era la orden de escrutar primero las consultas”.

Es por ello que lo que antes era un recinto en plena ebullición, en su primer día fue un remanso de paz: “Precisamente eso como que ha detenido la explosión y ese ímpetu con que venimos los abogados acá a litigar. Lo más común es que se presenten esos casos de tachadura, enmendaduras, etc”.

Por su parte, Boris Polo Padrón, exregistrador de Barranquilla y abogado especialista en administrativo y electoral, está en la coordinación del escrutinio en del Pacto Histórico en Barranquilla y piensa que los ánimos se exaltarán desde este martes cuando se comiencen a revisar las votaciones al congreso: “Yo creo el momento de agitación puede empezar cuando entremos a Senado y Cámara”.

Para ello han extremado el seguimiento a los votos: “Sí, el Pacto Histórico siempre ha tenido claro que la estrategia fundamental está esencialmente en la custodia del voto, vigilar el desarrollo de la jornada tanto en los puestos de votación como con las mesas, con los testigos de mesa, como en las comisiones”.

Señaló que, como todos los partidos, han apoderado a los abogados del caso: “En este momento hay más de 40 abogados solo Barranquilla. En los municipios también hay, porque son 160 comisiones en el departamento. Y en todas tenemos presencia de defensores, tanto testigos y otros abogados apoderados”, cerró.