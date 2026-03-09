Con espacios de diálogos y participación intersectorial, la Gobernación del Atlántico iniciará este 10 de marzo las mesas de diagnóstico en las cinco subregiones del departamento, como parte del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) 2025-2050.

La estrategia liderada por la Secretaría de Planeación del Atlántico, busca recoger aportes de representantes institucionales, autoridades municipales, gremios y academia para construir de manera participativa la hoja de ruta que orientará el desarrollo territorial del departamento en las próximas décadas.

La primera jornada se realizará en la subregión Metropolitana, integrada por Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. El encuentro se llevará a cabo este martes a partir de la 1:30 p. m. en el piso 12 de la sede de la Gobernación.

La secretaria de Planeación, Cecilia Arango, explicó que estos talleres permitirán integrar diferentes perspectivas en la construcción del instrumento que orientará la transformación territorial del departamento hacia el año 2050.

“Los talleres serán encuentros multisectoriales en los que trabajaremos de manera colaborativa en la construcción de propuestas, estrategias y aportes que fortalecerán la ruta de desarrollo del departamento. La experiencia y perspectiva de los participantes serán fundamentales para enriquecer el diálogo y asegurar decisiones articuladas que potencien las capacidades de cada una de las cinco subregiones”, indicó.

De acuerdo con el cronograma, la subregión Centro —conformada por Baranoa, Polonuevo, Sabanalarga, Luruaco y Usiacurí— tendrá su jornada el 12 de marzo desde las 8:00 a. m. en la sede de la Universidad del Atlántico en Sabanalarga.

La agenda continuará el 17 de marzo con la mesa de la subregión Sur en el municipio de Suan, con participación de delegados de Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón y Santa Lucía.

Posteriormente, el 18 de marzo se desarrollará el encuentro de la subregión Oriental en Palmar de Varela, con participación de Ponedera, Sabanagrande y Santo Tomás.

El ciclo de mesas finalizará el 20 de marzo con la subregión costera, que reúne a Piojó, Tubará y Juan de Acosta.

Al finalizar cada jornada, los participantes recibirán certificación por parte del Laboratorio de Innovación Territorial del Atlántico (LITA), como reconocimiento a su participación en este proceso de construcción colectiva del instrumento que orientará el ordenamiento territorial del departamento hacia 2050.

