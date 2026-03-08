En el municipio de Soledad, la jornada de elecciones legislativas y de consultas interpartidistas, que se lleva a cabo este domingo, estuvo marcada por la buena logística dentro de los puestos de votación.

Sin embargo, se reportaron algunas deficiencias al inicio de la jornada por la falta de capacitación de algunos jurados y para la identificación de documentos de identidad no actualizados.

Durante una visita al colegio Sagrada Sabiduría, se pudo constatar que todos los jurados de votación citados al sitio cumplieron con su presencia, lo que derivó en que solo seis jurados remanentes tuvieran que quedarse para apoyar labores extras, mientras que los demás se les dio la orden dentro retornar a sus hogares.

De igual manera, en esta sede hubo una gran afluencia de votantes a pesar de que es un sector que no colinda con el centro del municipio.

Además, en otras instituciones educativas como la Inobasol predominó la participación masculina, un fenómeno particular debido a que la población femenina habilitada para votar en el municipio duplica la de este género.

Una de las particularidades que se presentó en este centro educativo fueron algunos errores al inicio de la jornada con una decena de ciudadanos que no pudieron votar porque sus registrados ya estaban completos.

El personal de logística identificó que esta problemática tuvo origen por una confusión entre los jurados de votación de la mesa. Posteriormente, se solicitó apoyo para la verificación de las cédulas en este puesto.

Por otro lado, en la I.E Dolores María Ucros se reportó un caso donde muchos adultos mayores no votaron por la falta de claridad en la imagen de su cédula y por no poder recordar tampoco el número de su documento.